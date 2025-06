Marianopoli. Il 20 giugno in sala Giunta presentazione del Regolamento della DE.C.O e del logo che promuoverà i prodotti locali

MARIANOPOLI. Il sindaco Salvatore Noto ha organizzato per il 20 giugno alle 20,30 presso la sala Giunta del Comune di Marianopoli la presentazione del Regolamento DE.C.O. (acronimo di DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE). All’interno dello stesso incontro verrà presentato ufficialmente anche il LOGO che verrà utilizzato per promuovere i prodotti locali.

Obbiettivo del DE.C.O. è la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell’immagine del Comune di Marianopoli.

L’Amministrazione Comunale lavorerà, assieme a tutti i produttori locali che vorranno aderire, per lo scopo, all’assunzione di iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari, gastronomiche e artigianali, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, riconosciute come tipiche di un determinato territorio, rappresentano un vanto per l’istituzione locale e la cittadinanza e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate.