Madre e figlia precipitate dal balcone a Messina, morta la bimba

Non ce l’ha fatta la bambina di due mesi e mezzo caduta con madre dal primo piano di una palazzina nel quartiere di Santa Lucia sopra Contesse a Messina. La piccola e’ morta al Policlinico, dove era arrivata in gravissime condizioni. Era stata ricoverata in terapia intensiva pediatrica, dove i medici hanno tentato di tutto per salvarla. Al Policlinico e’ ricoverata anche la madre della piccola, un casalinga quarantenne, che ora e’ sotto osservazione. Anche lei era arrivata in codice rosso al pronto soccorso. La tragedia si e’ verificata poco prima delle 13. Madre e figlia sono precipitati dall’abitazione al primo piano, una caduta di pochi metri. A dare l’allarme erano stati i vicini di casa, che hanno trovato madre e figlia per terra sul retro della palazzina. Sono intervenuti gli agenti delle volanti. Sul posto anche la polizia scientifica e la squadra mobile.