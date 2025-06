Luigi Vendra premiato miglior dirigente regionale della Prima categoria ai Penalty Awards: il plauso dell’amministrazione comunale

Luigi Vendra, Presidente della Sommatinese Calcio, è stato recentemente insignito del prestigioso titolo di miglior Presidente della Prima Categoria a livello regionale siciliano, in occasione della premiazione dei Penalty Awards che s’è svolta a Caltanissetta.

L’amministrazione comunale ha inteso plaudere al presidente della Sommatinese che ha conquistato l’accesso nel campionato di Promozione. “E’ un riconoscimento che sottolinea non solo il suo impegno e la sua dedizione, ma anche i risultati straordinari ottenuti in undici anni di carriera alla guida della società, anni che hanno visto la Sommatinese trionfare e crescere in modo continuo e costante. Questo premio rappresenta il coronamento di un percorso fatto di passione, competenza e spirito di squadra, che ha contribuito a consolidare la Sommatinese come una delle realtà più rispettate nel panorama calcistico regionale”.