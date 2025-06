l’Inter travolta dal PSG, a Caltanissetta esplode lo sfottò. Il pesista Mirko Scarantino da Monaco di Baviera: “Nonostante il risultato sempre e solo forza neroazzurri”

Monaco di Baviera si è tinta dei colori del Paris Saint-Germain nella notte della finale di Champions League, che ha visto la formazione francese travolgere l’Inter con un clamoroso 5 a 0. Una batosta che ha scatenato, da nord a sud, la reazione dei tifosi rivali e acceso le chat di appassionati in tutta Italia, da Courmayeur a Lampedusa. Anche a Caltanissetta la finale si è trasformata in un’occasione per i milanisti e gli juventini di prendersi gioco degli amici interisti, tra sfottò, meme e battute a ripetizione.

A Monaco di Baviera c’era anche un volto noto dello sport italiano: il pesista olimpionico Mirko Scarantino, grande tifoso interista e assiduo frequentatore dello stadio di San Siro. Non ha voluto mancare a un evento così importante, spingendosi fino alla capitale bavarese per sostenere la sua squadra del cuore. Dopo la partita, Scarantino ha condiviso sui social le sue impressioni, scrivendo su Facebook:

“Torniamo a casa con una grande delusione… Ma vivere una finale di Champions dal vivo è qualcosa di straordinario. Nonostante il risultato sempre e solo forza Inter.”

Un messaggio che racchiude la passione e lo spirito sportivo di chi, anche di fronte a una sconfitta pesante, non smette di amare i colori nerazzurri.

Anche a Caltanissetta, il Club Nerazzurro “Materazzi” e gli altri tifosi interisti hanno ricevuto una pioggia di sfottò, ma hanno mantenuto la consueta ironia. La città si è divisa tra milanisti, interisti e juventini, con le chat invase da battute e commenti.

Ora per i tifosi dell’Inter sarà tempo di ripartire e dimenticare la serata più amara dell’anno. Nel frattempo, da Courmayeur a Lampedusa, e anche a Caltanissetta, le risate degli “avversari” continueranno a risuonare ancora per qualche giorno.