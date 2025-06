La Nissa omaggia il Gela: “Benvenuti in Serie D, traguardo meritato”

La Nissa FC si unisce ai festeggiamenti per la storica promozione del Gela Calcio in Serie D, giunta al termine di una stagione intensa e coronata da una brillante fase playoff. Con un messaggio ufficiale, il club biancoscudato ha voluto rendere omaggio alla società biancazzurra, sottolineando l’importanza del risultato ottenuto.

«Desideriamo esprimere le nostre più vive congratulazioni al Gela – si legge nella nota diffusa dalla Nissa – per un traguardo di grande prestigio, frutto di impegno, programmazione e spirito di squadra». Il club ha inoltre elogiato la qualità tecnica, l’organizzazione e la passione dimostrata dalla formazione gelese, capace di imporsi come una delle realtà più solide e ambiziose del calcio siciliano.

Un riconoscimento che va oltre il semplice risultato sportivo e che evidenzia anche l’importanza del momento per tutto il movimento calcistico dell’Isola. «Traguardi come questo – sottolinea la società nissena – rappresentano motivo di orgoglio per l’intero panorama regionale e dimostrano quanto le squadre siciliane sappiano essere protagoniste anche a livello nazionale».

La Nissa, ancora una volta, conferma il proprio stile fondato su signorilità, fair play e spirito di condivisione. Un’impronta ben precisa, voluta e perseguita con coerenza dal presidente Luca Giovannone, che ha dato alla società una chiara identità: competere sì, ma sempre nel rispetto dei valori educativi e pedagogici dello sport. Un approccio che guarda oltre il campo, riconoscendo nella rivalità sportiva un’occasione di crescita e dialogo, anche con le squadre del territorio.

In vista della prossima stagione, che vedrà Nissa e Gela affrontarsi nel campionato di Serie D, la società nissena guarda con entusiasmo alle sfide che verranno, con la certezza di dar vita a derby vibranti ma sempre nel segno della correttezza e del rispetto reciproco.

«A nome del presidente e dell’intera società – conclude la Nissa – rivolgiamo i nostri più sinceri complimenti al Gela Calcio, con l’augurio di un cammino ricco di soddisfazioni. Benvenuti in Serie D!».