Jose Marano (M5S): “Un inceneritore a due passi da Catania è follia. Schifani spieghi gli studi alla base della scelta”

“Il presidente Schifani, anche in qualità di commissario straordinario per l’emergenza rifiuti, spieghi quali sono gli studi e le valutazioni ambientali, sanitarie e urbanistiche effettuate per la realizzazione dell’inceneritore nel territorio di Pantano D’Arci nel Comune di Catania, un’allocazione folle a due passi dalla città e altamente impattante dal punto di vista ambientale, ecologico ed idrogeologico”.

Lo afferma la deputata regionale M5S Jose Marano, vicepresidente della commissione Ambiente dell’Ars che ha inviato una richiesta di accesso agli atti al presidente della Regione per avere le carte che giustifichino la scelta della zona catanese per la realizzazione dell’impianto.

“La Regione – dice Marano – con la prevista realizzazione di due inceneritori a Catania e a Palermo, continua ad andare avanti a testa bassa su una strada sbagliata sotto tutti punti di vista, considerato che l’anacronistica pratica dell’incenerimento, contraria pure alle direttive europee, come abbiamo sempre detto, non è la soluzione allo smaltimento dei rifiuti. Ci dicano quantomeno perché è stata scelta una zona che presenta enormi criticità come quella di Pantano D’Arci, cosa che ho più volte chiesto in commissione, ma alla quale sono seguite soltanto risposte altamente evasive”.