Il presidente Giovannone chiama a raccolta sponsor e tifosi: “È il momento di scrivere la storia della Nissa”

Il presidente della Nissa, Luca Giovannone, ha lanciato un messaggio chiaro e ambizioso: costruire una squadra da primato, non solo sul piano sportivo ma anche sotto il profilo organizzativo, gestionale e societario. In un videomessaggio diffuso sulla pagina Facebook ufficiale del club, Giovannone ha parlato di una Nissa pronta al salto di qualità, una realtà ormai riconosciuta per serietà, trasparenza e visione a lungo termine. L’obiettivo, ha spiegato, è allestire una formazione competitiva in grado di puntare alla promozione in Serie C, ma il progetto va oltre il rettangolo di gioco: si punta a rendere la Nissa un modello di società calcistica moderna, ben strutturata, capace di attrarre investimenti, calciatori di livello e soprattutto fiducia.

“Il nostro obiettivo – ha detto il presidente – è costruire una squadra forte per vincere il campionato, ma anche una società solida e moderna, dove tutto funzioni come in un club professionistico. Stiamo attirando giocatori importanti, alcuni dei quali provenienti da categorie superiori, e questo è un segnale chiaro della credibilità del nostro progetto.” L’appello di Giovannone è rivolto al mondo imprenditoriale, agli sponsor e a tutti coloro che vogliono condividere un cammino di crescita e successo: “È il momento di fare squadra. Abbiamo bisogno di chi crede nel progetto, di chi vuole legarsi a una realtà seria e ambiziosa. Insieme possiamo costruire qualcosa di straordinario.”

Nel video viene sottolineato anche il grande valore del pubblico nisseno, che negli ultimi anni ha sostenuto il club con passione e presenza costante. A breve sarà lanciata la campagna abbonamenti per la prossima stagione, un’iniziativa pensata per rafforzare ulteriormente il legame tra squadra e tifosi. “Il supporto della nostra gente è fondamentale – ha aggiunto Giovannone – ma ora è il momento di fare un ulteriore passo in avanti: riempiamo lo stadio, coloriamo le tribune, scriviamo insieme una stagione che può diventare storica.”

La visione è chiara e ambiziosa: vincere sul campo e fuori, costruendo una società capace di durare nel tempo, generare entusiasmo e diventare un riferimento per il calcio siciliano. Il presidente Giovannone chiude con una frase che sintetizza l’intero progetto: “Il futuro è adesso. Costruiamolo insieme. Tutti uniti per realizzare il grande sogno Nissa.”