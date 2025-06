Fondazione IncontraDonna, Antonella Campana eletta nuova presidente  

(Adnkronos) – Antonella Campana è la nuova presidente di Fondazione IncontraDonna. Romana, docente universitaria di metodi matematici per l'economia e le scienze attuariali e finanziarie presso l'Universitas Mercatorum, vanta un solido percorso accademico e istituzionale. E' stata vicepresidente della Fondazione Aiom nel biennio 2021-2023 e ha ricoperto per molti anni il ruolo di volontaria e patient aqdvocate all'interno di IncontraDonna, seguendone da vicino lo sviluppo e la trasformazione in Fondazione. Subentra ad Adriana Bonifacino, fondatrice, che – in occasione della scadenza del mandato nominato nell'aprile 2022 – ha scelto di concludere il proprio incarico alla presidenza, dopo anni di guida appassionata, restando tuttavia una figura attiva e preziosa nel ruolo di fondatrice e membro del Consiglio di amministrazione, informa una nota. Ieri a Roma il passaggio di consegne. Con questa nomina – si legge – la presidenza viene affidata per la prima volta a una patient advocate, a testimonianza dell'importante percorso di crescita, formazione e coinvolgimento portato avanti negli ultimi anni all'interno della Fondazione. Una scelta che esprime la volontà di rafforzare la partecipazione attiva e di costruire, per affrontare le sfide future con competenza e condivisione. "Sono onorata di essere stata scelta a ricoprire questo ruolo – afferma Campana – Metterò a frutto la mia esperienza di paziente e di volontaria per contribuire a una crescita continua della Fondazione. I principi che hanno guidato la vita dell'associazione li ho sempre condivisi perché sono i miei: agire per promuovere la prevenzione, le buone pratiche nella sanità, l'accesso equo e tempestivo a nuove terapie di efficacia validata, la corretta informazione e il diritto alla salute di tutti. Rivestire il ruolo di presidente della Fondazione per me non rappresenta un traguardo, ma una sfida rivolta al futuro che accolgo con l'impegno e la passione di sempre e, spero, con sguardo lungimirante". Commenta Bonifacino: "La Fondazione IncontraDonna va incontro a un nuovo decennio di attività. E' il momento di guardare avanti con coraggio, consapevoli che ogni cambiamento solido, costruito su basi strutturate e su una visione maturata nel tempo, rappresenta un'opportunità di crescita. Inizia un nuovo percorso che amplierà il raggio d'azione della Fondazione e rafforzerà il nostro impegno, anche nella promozione e nel sostegno della ricerca scientifica. La nomina di Antonella Campana, storica patient advocate di Fondazione IncontraDonna, rappresenta una scelta consapevole della quale sono orgogliosa. Auguro buon lavoro alla nuova presidente e al rinnovato Cda". Il nuovo Cda della Fondazione sarà così composto: Antonella Campana, presidente; Adriana Bonifacino, fondatrice; Gianfranco Battisti, vicepresidente; Giovanni Bruni, vicepresidente; Generoso De Maio, segretario generale; Antonella Iadanza, patient advocate; Antonella Galeone, coordinamento patient advocacy; Nicoletta Alborino, responsabile delle attività sportive; Anna Maria Scaiola, coordinatrice del Premio letterario SopratTutto Scrivere – Lara Facondi; Andrea Botticelli, responsabile della Breast unit del Policlinico Umberto I di Roma; Nicola Silvestris, direttore Oncologia medica Irccs Istituto tumori Giovanni Paolo II Bari, segretario nazionale Aiom. Riconfermati Sonia Carisi, direttrice generale, e Marco Barletta, organo di controllo. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)