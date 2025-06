Federico Riva record italiano nel miglio a Oslo, superato Gennaro Di Napoli dopo 33 anni

(Adnkronos) – Trentatré anni. Tanti ne sono passati prima che qualcuno riuscisse a superare il record italiano del miglio di Gennaro Di Napoli. A farlo, sottolinea la Fidal, è un Federico Riva in grande crescita, autore di un notevole 3:49.72 in Diamond League a Oslo, tempo che supera di oltre due secondi il primato resistito per 33 anni, dal maggio 1992, ovvero da quando Di Napoli corse in 3:51.96 a San Donato Milanese. Il mezzofondista romano delle Fiamme Gialle prosegue il suo momento favorevole e ‘converte’ anche nel miglio (1609,34 metri) i progressi evidenziati la scorsa settimana al Golden Gala Pietro Mennea nei 1500 (3:31.42, secondo italiano di sempre). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)