Enna ricorda Alfonso Arnone: assistente capo coordinatore della Polizia di Stato

Nel pomeriggio di ieri, presso il campetto “Green Game” di contrada Bruchito, si è tenuto il secondo Memorial “Alfonso Arnone”, Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, in servizio presso la D.I.G.O.S. della Questura di Enna, prematuramente scomparso il 17 giugno 2023, ma ancora oggi profondamente vivo nel cuore di colleghi, amici e familiari. Per l’occasione, personale dipendente della Polizia di Stato di questa provincia, unitamente alle altre forze di polizia, ai rappresentanti delle istituzioni locali e ai componenti della famiglia Arnone si sono ritrovati per ricordare il collega e promuovere i valori dello sport.

Il Memorial è proseguito con lo svolgimento di un torneo che ha visto sfidarsi quattro squadre composte da personale della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza ed amici di Alfonso, conclusosi con la vittoria della squadra della Polizia di Stato.

E’ seguita la cerimonia di premiazione durante la quale hanno preso la parola il Questore della Provincia di Enna, Dott. Salvatore Fazzino e la moglie di Alfonso, Stefania Milazzo.

Al termine dell’evento, tutti i presenti hanno voluto stringersi simbolicamente alla famiglia, in segno di stima e gratitudine.