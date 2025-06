Danza sportiva, al via il “Training Camp” e il “Caltanissetta Open”: appuntamento il 7 e l’8 giugno al PalaCannizzaro

Sarà un fine settimana all’insegna della danza sportiva quello in programma il 7 e 8 giugno prossimi al PalaCannizzaro di Caltanissetta. L’impianto sportivo ospiterà due importanti eventi tecnici organizzati da Unidanza, Libertas Danza Italia e ANIDS (Associazione NazionaleIstruttori Danza Sportiva), con l’obiettivo di promuovere la crescita tecnica ecompetitiva degli atleti.

La prima giornata sarà interamente dedicata al “TrainingCamp”, evento alla sua edizione inaugurale. Il programma tecnico prevede un percorso formativo articolato in:

Lezioni singole e di gruppo, focalizzate su aspetti tecnici e stilistici delle principali discipline della danza sportiva;

Sessioni di allenamento guidato, con supervisione di istruttori certificati;

Simulazioni di gara, utili per testare la preparazione psicofisica degli atleti in condizioni realistiche;

Lezioni private, per lavorare su esigenze specifiche.

Un’occasioneunica per atleti e tecnici che desiderano perfezionare le proprie competenze invista delle competizioni ufficiali.

Per informazioni e iscrizioni: 3500921373

Domenica 8 giugno – Caltanissetta Open: competizione multidisciplinare aperta al mondo dove ci sarà spazio per il debutto della prima edizione del “Caltanissetta Open”, gara ufficiale che vedrà in pista atleti provenienti da diverse regioni italiane. Le competizioni previste copriranno un ampio ventaglio di discipline:

Danze Nazionali, Standard e Latine;

Latin Style Solo e Duo;

Combinata 10 balli (Standard + Latino);

Open to the World, categoria aperta ad atleti internazionali;

Danze Coreografiche, con valutazione su tecnica, sincronizzazione e creatività.

Un evento che rappresenta non solo una vetrina per giovani talenti e atleti esperti, ma anche un momento di confronto ad alto livello tecnico tra scuole e realtà di danza sportiva.

Per partecipare o ricevere ulteriori dettagli: unidanzaevents@gmail.com