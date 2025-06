Cresce l’attesa per il 23° Rally di Caltanissetta, domani 26 giugno presentazione alla stampa

Con il 23° Rally di Caltanissetta alle porte, cresce l’attesa per uno degli appuntamenti più importanti del Campionato Rally di Zona. Domani, giovedì 26 giugno 2025, alle 11:30, si terrà la conferenza stampa ufficiale di presentazione dell’evento. L’incontro si svolgerà presso la Sala Gialla del Comune di Caltanissetta e vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali, degli organizzatori della DLF Academy, dell’Automobile Club di Caltanissetta e dei partner.

Durante l’incontro, saranno svelati i dettagli dell’edizione 2025, che rappresenta il 4° appuntamento della 9ª Zona e round del Campionato Siciliano per Auto Moderne e Storiche. Saranno presentati i numeri dell’organizzazione e il programma delle attività collaterali, che includeranno concerti, spettacoli e intrattenimento per il pubblico.

L’attesa è alta tra gli appassionati, che sono curiosi di scoprire i protagonisti di questa edizione, in particolare coloro che sono in lotta per la qualificazione alla Finale CRZ Nazionale di Messina, che si terrà a metà novembre. Questa tappa è decisiva per coloro che ambiscono a un posto in finale, con un percorso che si fa sempre più competitivo.

Il programma della manifestazione proseguirà Venerdì 28 giugno con le ricognizioni con le vetture di serie ed in serata le verifiche sportive e tecniche per i piloti che parteciperanno allo shakedown, in programma sabato 29 giugno dalle 8.30 alle 14:00 su un tratto della Prova Speciale “San Cataldo”, mentre contemporaneamente si svolgeranno le verifiche degli altri equipaggi e delle relative vetture. Lo Start è previsto alle 17.00 da Piazza Falcone e Borsellino, cui seguiranno i tre passaggi sul primo tratto cronometrato, prima del riordino notturno. Domenica 30 giugno le altre sei prove che porteranno all’arrivo in Viale della Regione, con la consueta cerimonia di premiazione. I riordini si terranno in Viale della Regione e il parco assistenza sarà presso lo Stadio Marco Tomaselli, dove sono ubicate Direzione Gara, Sala Stampa e segreteria.