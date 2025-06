Conto alla rovescia per accendere i motori al 23° Rally di Caltanissetta

Il conto alla rovescia si accende per il 4° round della Coppa Italia 9^ zona, con la classe regina tutta Skoda, nella quale i messinesi Rizzo-Pittela si presentano come i più accreditati. In Rally 4 spiccano Canino e Pollara, esordio di Riolo Junior con la Renault Clio Rally. Fra le Storiche, i vincitori della scorsa edizione Di Lorenzo-Cardella su Porsche.

Scatta domani alle 17:00 la 23ª edizione del Rally di Caltanissetta, valido per il 4° round della Coppa Italia 9ª Zona e del Campionato Siciliano per auto moderne e storiche. Tutto è pronto grazie alla meticolosa organizzazione della Dlf Academy e dell’Automobile Club Caltanissetta per assistere a uno spettacolo di grande divertimento per i protagonisti e per gli appassionati.

A tenere banco, l’atteso confronto fra le Skoda Fabia di classe regina con i messinesi Marcello Rizzo e Antonio Pittella, terzi lo scorso anno, che puntano al successo per migliorare la loro posizione nella classifica CRZ di zona. A sfidare l’equipaggio della New Turbomark, due driver Over con grande esperienza: il Santangiolese Carmelo Galipò, con alle note Antonino Marino per Nebrosport, e il nisseno Salvatore Di Benedetto, che aprirà le partenze con il numero 1 sulle fiancate della vettura En Menagment, insieme al suo navigatore messinese di Patti Giovanni Barbaro. A completare il gruppo, esordio per il locale Eros Doria, affiancato da Michele Castelli con l’ultima Skoda Fabia griffata dalla Sunbeam.

A chiudere il gruppo R2CN, Agostino Craparo e Giovanni Lo Verme su Mitsubishi Lancer EVO IX della Island Motorsport, con cui in passato hanno dato spettacolo a Caltanissetta.

Tre gli equipaggi iscritti nel gruppo RC3N, con ancora due Over: Biagio Mingoia e Christian Carrubba e Mariano Bruno con la figlia Giorgia, entrambi con le Fiat Punto Super 1600, rispettivamente per RO Racing e PS Start. Inedito l’equipaggio formato da Ernesto Riolo e Rosario Terranova su Renault Clio Rally 3, per la CST Sport.

Bella sicuramente la sfida in R3 fra Domenico Morreale, navigato da Giuseppe Scolaro, e Nazareno Pellitteri, affiancato da Michele Lo Monaco, entrambi con le identiche Renault Clio Sport.

Annunciata la consueta bagarre fra le tante Peugeot 208, sia in versione Turbo Rally 4 sia con le Aspirate R2B. Con le “sovralimentate”, tre equipaggi della provincia di Palermo sono in lotta per la graduatoria CRZ: Rosario Cannino-Giuseppe Buscemi, Giuseppe Gianfilippo-Salvatore Giglio, e l’Under Alessio Pollara-Stefano Tiraboschi. Con loro, uno dei locali più attesi, Giuseppe Nicoletti, con Veronica Modolo. Con le 208 VTI invece, occhi puntati su un altro Under palermitano che ha brillato nelle prime gare della stagione: Andrea Mogavero, con Mirco Ammirata, ma attenzione anche al mussomelese Jerry Mingoia, con Roberto Longo, anche lui protagonista in questa stagione.

In Gruppo RC4N anche le classi A7, con Danilo Gibella e Francesco Tamburo su Peugeot 306 Rally, e la A6, dove sarà battaglia accesa fra l’attuale leader CRZ Alberto Costanza e i fortissimi Michele Coriglie (Af Sport) e Salvatore Pio Scannella, tutti su Peugeot 106. A completare il segmento, anche le classi K10 e le vetture RSTB 1.6 Plus.

Passando poi al gruppo RC5N, sono ancora le sfide fra le Peugeot 106 a tenere alta l’attenzione per i primati in Coppa: In A5, Michele Antinoro con Amedeo Lo Destro nei confronti dell’intramontabile Giovanni Spinosa con Gabriele Mannara; in N2, Samuele con Mattia Cannarella e Roberto Mignani con Gian Luca De Clo.

Fra le auto storiche, tornano i vincitori Antonio Di Lorenzo e Francesco Cardella con la Porsche Carrera RSR della Island Motorsport, a sfidare i compagni di Scuderia Gordon e Salvatore Cicero, che gareggeranno nel 4° Raggruppamento con la Ford Sierra Cosworth. Stesso Raggruppamento per Roberto Lombardo, che dopo ben 7 successi nel Rally Moderno ha deciso di prendere il via con una Opel Kadett GSI all’Historic Rally.