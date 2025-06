Continuano le campagne di phishing con loghi della Polizia di Stato per truffare i cittadini: ecco i consigli

Continuano le campagne di phishing che utilizzano loghi, nomi e indirizzi di dipartimenti e uffici della Polizia di Stato per compiere truffe ai danni di onesti cittadini che si ritrovano coinvolti in sospette attività criminali. Lo ha reso noto la Polizia Postale. Alcune di queste e-mail riproducono il logo del sito del Commissariatodips, altre utilizzano l’indirizzo reale del Polo Tuscolano della Polizia di Stato.

“Considerata l’urgenza di questo documento, saremo grati se volesse risponderci al più presto via email” Questo l’oggetto della presunta notifica, che informa il destinatario che sono stati “rilevati elementi preoccupanti relativi all’accesso a contenuti informatici vietati dalla legislazione italiana”. L’urgenza e la fretta inducono la vittima del raggiro a non dedicare il giusto tempo e la dovuta attenzione alla comunicazione ricevuta, favorendo la riuscita della truffa.

Il consiglio: non aprire allegati di e-mail di cui non sei in attesa. La Polizia di Stato non utilizza mai questa modalità di comunicazione per informarsi di essere coinvolto in attività investigative. Per restare aggiornato sulle truffe del momento è possibile farlo su www.commissariatodips.it