Christian Argentati, doppietta d’Eccellenza: il giovane talento nisseno vince il campionato per il secondo anno consecutivo

Caltanissetta – A soli 18 anni, Christian Argentati può già vantare un doppio trionfo nel campionato di Eccellenza. Il giovane difensore centrale, nato nel 2006 e cresciuto calcisticamente nel capoluogo nisseno, si conferma una delle promesse più brillanti del panorama calcistico regionale. Per il secondo anno consecutivo, infatti, ha centrato la vittoria del massimo torneo dilettantistico siciliano, confermando talento, determinazione e una sorprendente maturità nonostante la giovane età.

Argentati aveva già fatto parlare di sé nella stagione 2022/2023, quando, giovanissimo, fu inserito nella rosa della Nissa, con la quale esordì in prima squadra in occasione della trasferta di Mazara. Un debutto da “profeta in patria”, culminato con la conquista del campionato e la promozione della società biancoscudata, in un’annata memorabile per tutto l’ambiente calcistico nisseno.

Nella stagione appena conclusa, invece, il giovane difensore ha sposato il progetto sportivo del Gela Calcio, club ambizioso e ben strutturato. In maglia biancazzurra Argentati non solo ha trovato continuità, ma si è affermato come uno dei pilastri della retroguardia gelese. Con oltre venti presenze stagionali, si è distinto per la sua capacità di lettura delle situazioni difensive, l’intelligenza tattica e una personalità da veterano, pur essendo uno dei più giovani in campo.

Fondamentale il suo contributo nella cavalcata che ha portato il Gela alla vittoria del campionato di Eccellenza, certificando la forza di un gruppo solido e ben guidato, ma anche la crescita tecnica e mentale di un ragazzo che ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Il percorso di Christian Argentati è un esempio di costanza e determinazione: dalle giovanili ai campi della massima categoria regionale, due campionati vinti in due stagioni, con due maglie diverse, rappresentano non solo un successo sportivo, ma anche il segno evidente di una carriera che sta muovendo i suoi primi, promettenti passi.

Per lui, che ha già dimostrato di saper reggere la pressione e meritarsi spazio sul campo, il futuro sembra spalancare scenari sempre più ambiziosi. Le qualità tecniche e umane ci sono tutte, e Caltanissetta guarda con orgoglio a questo giovane difensore che, passo dopo passo, sta costruendo un profilo da calciatore vero.