Cassibba di nuovo sull’Etna con la Nova Proto V8 3000 per la 4^ prova del Campionato Italiano Velocità Montagna

Dopo l’esordio stagionale nella classe regina alla Trento-Bondone, Samuele Cassibba si prepara ad affrontare un nuovo weekend di gara dal 13 al 15 giugno per la 48ª Cronoscalata Catania-Etna, quarta prova del Campionato Italiano Velocità Montagna Sud. La competizione, organizzata sull’impegnativo tracciato di 7,5 km, si snoda lungo uno dei versanti più spettacolari dell’Etna, teatro naturale tra i più iconici del panorama motoristico nazionale.

Il portacolori della Scuderia Ateneo sarà nuovamente al volante della Nova Proto V8 3000 Judd, la potente biposto francese con cui ha debuttato positivamente al Bondone, chiudendo sesto assoluto nella classifica del Campionato Italiano Supersalita (ottavo nella generale comprensiva degli europei) e quinto di gruppo, in una delle gare più dure e iconiche del panorama internazionale. Un debutto convincente, su un tracciato definito “l’università delle salite”, che ha mostrato il potenziale del nuovo pacchetto tecnico del Team Cassibba:

-“Alla Trento-Bondone abbiamo avuto subito ottime sensazioni con la V8 3000: è una vettura affidabile, dalle grandi potenzialità. Stiamo lavorando sull’intesa e sulle regolazioni, ogni salita è un’occasione per migliorarci – ha dichiarato Cassibba. – “L’Etna rappresenta una tappa speciale per me, sia per il valore simbolico che per le caratteristiche tecniche del percorso.”

Cassibba ha già scritto una pagina importante della cronoscalata etnea nel 2022, quando siglò il record assoluto in gara 2 con un crono di 2’36.98 al volante della Nova Proto V8 2000, dimostrando il proprio talento e la capacità di rialzarsi anche dopo una difficoltà iniziale.

L’edizione 2025 sarà quindi un nuovo banco di prova per il pilota comisano, impegnato in una fase cruciale di sviluppo della nuova vettura di classe regina, seguito dal team Faggioli, Sparco, RgCarTronik e dai partner tecnici Pirelli e Nova Proto Italy.

Il programma prevede le verifiche tecnico-sportive venerdì 13, mentre sabato 14 si svolgeranno le ricognizioni ufficiali a partire dalle ore 9.30. Domenica 15 le due manche di gara dalle ore 9.00.