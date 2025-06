Caltanissetta. Torneo Internazionale trofeo “BCC”, ecco il programma di sabato 7 giugno

Sempre più coinvolgenti le emozioni per gli spettatori siciliani sugli spalti del TC Caltanissetta per i quarti di finale dell’ITF da 15.000 dollari Torneo Internazionale Città di Caltanissetta Trofeo BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo.

Il primo semifinalista è il riminese Manuel Mazza, 26 anni, che in quasi tre ore ha superato il messinese Fausto Tabacco in tre set 62 36 62. Gara tosta, ricca di pregevoli spunti tecnici, giocata in un pomeriggio ‘rovente’ da quasi 35 gradi.

Mazza, stanco ma soddisfatto ha sottolineato: “E’ stata una battaglia fino alla fine, non è mai facile giocare contro gli amici, lo stesso ieri, tre ore con Gabriele Piraino. Anche oggi quasi tre ore con Fausto. Secondo set potevo scappare ma lui è stato bravo a riprendermi. Poi è stato scontro punto a punto, ed è girata meglio a me. Oggi troppo caldo, non ero abituato ad un caldo così, però dobbiamo abituarci a tutte le condizioni. Ora che siamo in gioco ci proviamo fino alla fine”.

Sabato 7 giugno alle ore 16.30 l’italiano affronterà il coriaceo e quanto mai convincente tedesco Herman Oetzbach che ha sconfitto il mai domo Andrea Paolini, 64 75. L’atleta germanico è entusiasta: “Sono riuscito a vincere una partita combattuta fino alla fine. Sabato giocherò contro Mazza. Ho guardato alcune delle sue partite e penso che sia davvero un bravo giocatore. Sembra anche una persona molto simpatica. Spero di riuscire a giocare ad un buon livello e penso che sarà una partita molto interessante, divertente da guardare per tutti. Spero di potermi godere ancora qualche bella partita in questa splendida atmosfera del Torneo Internazionale di Caltanissetta. Non vedo l’ora”.

Saluta il torneo anche il numero due del tabellone e beniamino di casa Luca Potenza. Il siciliano sembrava aver in pugno il match dopo l’annichilente 60 iniziale. Invece il ligure Filippo Romano, con sorprendente caparbietà ha incrinato le sicurezze del suo avversario e, colpo dopo colpo, costruito una rimonta impronosticabile. Il finale recita 06 63 62.

Romano evidenzia: “E’ stata tosta specialmente con un inizio così netto da parte sua. Il primo sicuramente non è stato uno dei miei migliori, però ho preso per buono qual poco che c’era. Inizialmente non pensavo assolutamente di vincere, ci ho provato, ci ho creduto. Sono molto contento. Acquisto consapevolezza, penso di poter vincere le partite seguenti e perché no, anche il torneo”.

L’ultimo a strappare il pass per la semifinale è stato Gianmarco Ferrari che già nella scorsa edizione era arrivato fino all’atto conclusivo, per poi essere battuto in finale. Ferrari dopo aver vinto il primo set 62 ha assistito al ritiro del suo avversario, Samuele Pieri.

La finale del doppio scrive una nuova pagina della storica rivalità sportiva italo-tedesca.

A tenere alto il tricolore Coccioli A./Lorusso L. che hanno ottenuto l’accesso all’ultimo atto superando i connazionali Romano F./Spadola A. 63 61. Gli italiani troveranno sulla loro strada i tedeschi Oeztbach A./Wehnelt K. che si sono imposti 62 64 su Potenza L./Tabacco F.

RISULTATI QUARTI DI FINALE:

Mazza (ITA) d Tabacco (ITA) 62 36 62; Oetzbach (GER) d Paolini (ITA) 64 75; Romano (ITA) d Potenza (ITA) 06 63 62; Ferrari (ITA) d Pieri (ITA) w.o.