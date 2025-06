Caltanissetta. Le studentesse del “Volta” vincono a Palermo la fase regionale di Calcio a 5 e si qualificano per quella nazionale

CALTANISSETTA. Un successo tutto al femminile quello conseguito dall’I.I.S. “Volta”, la cui squadra, composta da studentesse dell’istituto nisseno , si è classificata prima nella fase regionale di calcio a 5 femminile, aggiudicandosi l’accesso per la successiva fase nazionale programmata per settembre.

L’attività, coordinata dalla prof.ssa Patrizia Terrana docente di Scienze motorie, ha previsto una intensa fase di preparazione atletica, propedeutica alla partecipazione al torneo, in cui la squadra del “Volta” ha sconfitto le squadre avversarie e precisamente quelle degli istituti “Fermi” di Ragusa, “Marchesi” di Mascalucia e “Dolci” di Palermo.

Particolarmente brillanti gli esiti della semifinale e della finale, disputate al “Garden Center” di Palermo: nella prima disputa le calciatrici del “Volta” hanno sconfitto le ragusane per 3-0, grazie alla doppietta realizzata già al primo tempo dall’allieva Sofia Costa, e al terzo goal segnato da Gaia De Leo; analoga doppietta firmata da Sofia Costa e terzo goal segnato da Serena Imera,tutti elementi che hanno consentito all’istituto nisseno di vincere la finale per 3-1 contro l’istituto di Mascalucia.

Marcatrici a parte, tutte le giocatrici hanno contribuito con impegno e determinazione alla vittoria, disputando le partite, tutte molto impegnative: per citare un esempio, determinante per il risultato finale il ruolo ricoperto dal portiere Samb AwaDiaw, autrice di numerose parate decisive che hanno contribuito in modo significativo alla vittoria della squadra.

L’iniziativa è stata realizzata grazie alla consueta disponibilità del Dirigente scolastico Prof. Vito Parisi, che ha espresso il proprio apprezzamento per tutte le studentesse- calciatrici, evidenziando come il risultato ottenuto rappresenti un traguardo significativo, frutto di impegno, spirito di squadra e sana competizione.

La Prof.ssa Terrana ha evidenziato il valore di questa esperienza, manifestando soddisfazione per il risultato ottenuto, ma soprattutto per il comportamento esemplare delle giocatrici, contraddistinto da un forte senso di fair play, riconosciuto anche dalla direzione arbitrale. Un elemento che riflette pienamente la dimensione educativa e formativa dello sport, che promuove il superamento degli stereotipi di genere.

Alla fase regionale del torneo di calcio a cinque è intervenuto anche il Prof. Giuseppe Anzaldi, delegato provinciale del Coni di Caltanissetta, la cui presenza ha conferito ulteriore prestigio all’evento.