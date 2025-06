Caltanissetta. “I migliori anni” e “Disney dance show”, il 14 e 15 giugno due serate all’insegna della danza sportiva con la New Planet Academy

Il Palacannizzaro di Caltanissetta si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più significativi della stagione culturale e sportiva: lo spettacolo di fine anno della New Planet Academy, in programma il 14 e 15 giugno, con inizio alle ore 20:00. L’ingresso sarà libero, aperto al pubblico, per offrire a tutta la cittadinanza un’esperienza di alto profilo artistico ed emozionale.

L’evento rappresenta la conclusione di un anno di intensa attività formativa e agonistica. La New Planet Academy, punto di riferimento nel panorama della danza sportiva, è guidata dai tecnici Nicola Baglivo, Luigi Ristuccia e Stefania Palmeri, figure di comprovata esperienza, che con passione e rigore hanno saputo costruire un percorso formativo di alto livello.

Accanto a loro, un team di collaboratori di primo piano, autentica forza propulsiva della scuola: Emanuel Orlando, Gabriella Polizzi, Roberta Andaloro e Gloria Notarrigo. Il loro contributo, tanto nella didattica quanto nell’organizzazione, ha consentito all’Accademia di affermarsi come realtà solida e riconosciuta, in grado di formare atleti completi sotto il profilo tecnico, artistico e umano.



È grazie a questo lavoro congiunto che la scuola ha ottenuto nella stagione sportiva 2024/25 centinaia di medaglie nelle competizioni del circuito MIDS – Movimento Italiano Danza Sportiva, nelle discipline delle danze coreografiche, hip hop, synchro latin, danze latine in coppia e in assolo, coinvolgendo atleti di ogni età, dai più piccoli dell’Under 7 agli adulti dell’Over 35.

A condurre le due serate sarà Donatello Polizzi, figura di rilievo del panorama artistico e comunicativo locale, garanzia di ritmo, coinvolgimento e professionalità.

14 GIUGNO – “I MIGLIORI ANNI”. La prima serata sarà dedicata ai Senior della scuola, interpreti dei balli di gruppo, del fitness e delle danze in coppia. Lo spettacolo prende ispirazione dal celebre format televisivo ideato e condotto da Carlo Conti, proponendo un viaggio tra i decenni che hanno segnato la storia della musica internazionale. Un omaggio vivace e raffinato alle atmosfere, ai suoni e alle emozioni che hanno fatto ballare intere generazioni.

15 GIUGNO – “DISNEY DANCE SHOW”. Il secondo appuntamento vedrà sul palco la New Generation dell’Accademia, con ballerini dall’Under 7 agli Over 16, pronti a interpretare coreografie ispirate ai grandi classici del mondo Disney. Sarà una serata dedicata all’immaginazione, alla magia e al sogno, in cui la danza diventerà linguaggio universale per raccontare storie indimenticabili. Un omaggio all’infanzia, ma anche alla nuova generazione di danzatori che cresce tra disciplina e creatività.

Lo spettacolo di fine anno della New Planet Academy è molto più di una semplice esibizione: è la sintesi di un anno di lavoro, di studio, di crescita. È la celebrazione di una comunità che crede nella danza come veicolo di valori, passione e formazione personale. Un appuntamento imperdibile per chi ama l’arte, lo sport e la cultura.