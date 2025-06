Caltanissetta. Ecco il resoconto del Consiglio comunale dell’11 giugno

CALTANISSETTA. Si è svolto mercoledì 11 giugno il Consiglio comunale in seduta ordinaria.

Dopo aver verificato la presenza del numero legale, il Presidente del Consiglio Gianluca Bruzzaniti ha aperto la seduta e ha invitato il pubblico consesso a dare inizio ai lavori.

Prima di procedere con i punti all’ordine del giorno, il consigliere Angelo Antonio Scalia ha proposto, trovando immediatamente il sostegno di tutta l’adunanza, un minuto di raccoglimento per ricordare Marco Ottavio Trigona, ex dirigente del Libero Consorzio di Caltanissetta (ai tempi denominato Provincia Regionale) da poco scomparso, che ha servito lo stesso Ente per 41 anni.

Dopo il momento di cordoglio, il consigliere Scalia ha richiesto il prelievo del terzo e quarto punto all’ordine del giorno, votato favorevolmente dal Consiglio comunale.

La proposta di deliberazione n. 30 del 10-04-2025 con oggetto “Approvazione del rendiconto della gestione 2024 (art. 227 DEL D. LGS. N. 267/2000) e della relazione illustrativa della Giunta Comunale al rendiconto della gestione 2024, prevista dal 6° comma dell’art. 151 del D. LGS. N. 267/2000”, dopo il relativo dibattito, che ha coinvolto anche il Dirigente della Direzione IV Claudio Bennardo e il Revisore dei conti Calogero Greco, è stata approvata dal Consiglio comunale a seguito di 13 voti favorevoli e 7 astensioni.

Si è proceduto, dunque, con la proposta n. 32 del 10-04-2025: “Disavanzo di amministrazione derivante dal rendiconto di gestione 2024 – provvedimento di ripiano ai sensi dell’art. 188, D.LGS. N. 267/2000”, approvata dal Consiglio comunale con 13 voti favorevoli e 5 astensioni.

Il consigliere Fabrizio Di Dio ha richiesto e ottenuto, grazie alla votazione favorevole del Consiglio, il prelievo dell’ultimo punto all’ordine del giorno relativo alla regolamentazione della pesa pubblica.

La proposta n. 48 del 23/05/2025 con oggetto “Servizio di pesa comunale – Approvazione Regolamento e modalità d’uso”, che ha previsto anche, per la parte che afferisce agli argomenti amministrativi, l’intervento del Dirigente della Direzione II del Comune di Caltanissetta Giuseppe Tomasella, è stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale.

La mozione “Proposta di istituzione Parco Giochi Diffuso” è stata sottoscritta dai consiglieri comunali di minoranza e di maggioranza, con la consigliera Federica Scalia prima firmataria.

Si tratta di un progetto ideato nel 2020 da “Circo-wow”, agenzia di Torino, che consiste nella riscoperta dei giochi tradizionali (come campana, gioco delle biglie, salto con la corda), oggi sempre più raramente conosciuti dalle nuove generazioni. La proposta prevede nello specifico la creazione di appositi spazi ludici, disegnati semplicemente attraverso colori all’acqua resistenti all’agenti atmosferici, utili a riqualificare aree quartieri e periferie, dove i bambini possono giocare all’aria aperta e in sicurezza.

L’intento è quello di offrire ai più piccoli, nati in un contesto storico in cui la tecnologia è sempre più pervasiva, un’alternativa genuina a dispositivi come smartphone e tablet, avvicinandosi così alle proprie origini e alle varie forme di divertimento sano con cui sono cresciuti genitori e nonni.

Nonostante Caltanissetta disponga di diverse ville e aree con spazi ludici, infatti, non vi è la presenza di giochi tradizionali.

È stato, dunque, richiesto all’Amministrazione di porre in essere ogni iniziativa correlata e di predisporre il Parco Giochi Diffuso nei vari quartieri della città, privilegiando quelli che non dispongono di uno spazio ludico all’area aperta. La mozione, inoltre, prevede anche il coinvolgimento degli istituti superiori d’arte per l’aspetto decorativo delle aree individuate, con òa relativa fornitura alle scuole del materiale necessario.

La proposta di deliberazione n. 52 del 04/06/2025 è stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale.

Infine, la propostadi deliberazione n. 13 del 04/03/2025 con oggetto “Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., a seguito della sentenza n. 432/2023, resa dalla Corte di Appello di Caltanissetta, in ordine alla causa n. 251/2015 R.G.C.A. – Atto di precetto in rinnovazione notificato il 25/10/2024”, è stata approvata dal Consiglio comunale con 11 voti favorevoli e 6 astensioni.

A seguito di quest’ultima votazione, alle ore 21.35 la Vicepresidente del Consiglio ha dichiarato chiusa la seduta.