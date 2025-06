Caltanissetta. Avviata la procedura di stabilizzazione dei quattro lavoratori Asu assegnati al Comune

CALTANISSETTA. E’ stata avviata la procedura di stabilizzazione dei lavoratori ASU assegnati al Comune di Caltanissetta. Si tratterà di quattro figure che già sono state inserite all’interno degli uffici comunali. I quattro lavoratori ASU assegnati agli uffici del Comune di Caltanissetta lo scorso novembre, saranno coinvolti in una procedura di selezione ai fini della stabilizzazione a tempo parziale.

“Come previsto dal piano del fabbisogno del personale – ha spiegato l’assessore al personale Matilde Falcone – saranno previste 34 ore settimanali per un tempo indeterminato, in posizione soprannumeraria ed in applicazione delle deroghe disciplinate dall’art. 2 del DL n. 75/2023 e s.m.i.

La stabilizzazione avverrà avvalendosi sia del contributo regionale sia delle risorse del bilancio comunale. Verrà dato mandato al Dirigente della Direzione 4° – Ufficio Risorse Umane – per l’adozione di tutti gli atti consequenziali e per la tempestiva comunicazione dell’avvio della stabilizzazione e della richiesta del contributo regionale al Dipartimento Regionale del Lavoro dell’Impiego dei Servizi e della Formazione – Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Si tratta di una procedura che fa proseguire un iter avviato già nel 2024 e che consentirà di integrare ulteriormente le risorse comunali a totale beneficio dei cittadini utenti – ha concluso l’assessore Falcone -. Le quattro nuove assunzioni, che già sono state inserite all’interno degli uffici comunali, permetteranno di offrire una continuità nelle procedure burocratiche e, in aggiunta, con un costo economico inferiore poiché le spese verranno condivise con la Regione Siciliana”.