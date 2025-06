Caltanissetta aderisce al “Parco Giochi Diffuso “su iniziativa della consigliera Federica Scalia (M5S)

CALTANISSETTA. Approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale la mozione per l’adesione di Caltanissetta al progetto nazionale “Parco Giochi Diffuso”, su iniziativa della consigliera Federica Scalia del Movimento Cinque Stelle, prima firmataria della proposta.

L’iniziativa, ideata nel 2020 dall’agenzia torinese Circo Wow, promuove la riscoperta dei giochi tradizionali all’aria aperta ,come la campana, le biglie ,il salto con la corda, 1,2,3 stella attraverso semplici tracciati disegnati con colori all’ acqua resistenti agli agenti atmosferici su piazze, cortili e spazi urbani.

Già attivo in oltre 120 Comuni italiani, il progetto punta a valorizzare gli spazi pubblici e periferici, offrendo ai bambini alternative sane e inclusive alla tecnologia e promuovendo il gioco di squadra e il senso di comunità.

La Consigliera Scalia afferma che tale proposta ha come obiettivo restituire ai bambini e alle famiglie spazi urbani sicuri, inclusivi e stimolanti, dove socializzare, divertirsi e crescere lontano dall’uso eccessivo di dispositivi digitali.

Infine, ringrazia l’assessore competente Vincenzo Lo Muto per la piena disponibilità e l’ intero consiglio comunale che ha approvato la mozione all’unanimità dimostrando sensibilità e attenzione alla necessità delle famiglie e dei più piccoli .