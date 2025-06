Calcio, Gela in Serie D: storica promozione per i biancazzurri, sarà derby tutto nisseno con Nissa e Sancataldese

Gela – Una serata da ricordare per il calcio gelese. Il Gela Calcio conquista una meritata promozione in Serie D, battendo per 3-0 il Canosa nella finale di ritorno dei playoff nazionali di Eccellenza. Un traguardo storico che riporta la città ai fasti del calcio nazionale e che completa un quadro esaltante per la provincia di Caltanissetta: nella stagione 2025-2026 saranno infatti tre le squadre nissene in Serie D, insieme a Nissa e Sancataldese.

Al “Vincenzo Presti”, gremito di tifosi festanti, la squadra di mister Gaspare Cacciola ha ribaltato il 2-0 subito all’andata in terra pugliese, dimostrando carattere, determinazione e un’intensità da grande squadra. Dopo un primo tempo equilibrato e avaro di emozioni, è nel secondo tempo che i biancazzurri hanno cambiato marcia, spinti anche dalla forza dei cambi effettuati dal tecnico.

Al 75’ il gol che ha riacceso le speranze: Savasta, con freddezza e lucidità, ha insaccato la rete dell’1-0, facendo esplodere lo stadio. Neanche il tempo di riorganizzarsi per il Canosa che, appena un minuto più tardi, al 76’, è arrivato il raddoppio firmato da Agudiak, bravo a capitalizzare un’azione veloce e incisiva. La rete del definitivo 3-0 è arrivata nei minuti finali, ancora con Savasta, autentico trascinatore di giornata, che ha siglato la sua doppietta personale chiudendo i giochi al 90’.

Una rimonta perfetta, costruita con lucidità tattica e grande cuore, che certifica il valore di un gruppo solido, cresciuto durante tutto l’arco della stagione. Il Gela, già protagonista di un’ottima regular season in Eccellenza, ha saputo superare anche le difficoltà della doppia finale, mostrando maturità e fame di vittoria.

Grande soddisfazione anche per il tecnico Cacciola, che ha creduto fino all’ultimo nella rimonta: “È il successo di una squadra che non ha mai smesso di lottare – ha dichiarato nel post-gara –. I ragazzi hanno dato tutto, Gela meritava questo traguardo”.

Con questa vittoria, il Gela torna nel calcio interregionale e si prepara ad affrontare una stagione che si annuncia appassionante, anche grazie ai derby tutti interni alla provincia nissena. Con Nissa, Sancataldese e Gela ai nastri di partenza, il campionato di Serie D si tingerà dei colori della provincia, alimentando rivalità storiche e accendendo l’entusiasmo dei tifosi.

Ora per la società biancazzurra sarà tempo di programmazione: l’iscrizione al nuovo campionato, la costruzione di una rosa all’altezza e la definizione degli obiettivi stagionali. Ma intanto, il presente è fatto di festa, orgoglio e una promozione che mancava da anni e che è stata conquistata con pieno merito.

Il Gela è tornato. E lo ha fatto nel modo più bello.