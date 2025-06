Butera. Il 19 e 20 giugno screening oncologici gratuiti per la cittadinanza in piazza Dante

BUTERA. Il sindaco Giovanni Zuccalà ha avvisato la cittadinanza che il 19 e 20 Giugno, presso Piazza Dante, sarà possibile eseguire gratuitamente screening oncologici. Previsto screening mammografico per donne da 50 a 69 anni di età. Poi è possibile effettuare lo screening del colon retto per uomini e donne da 50 a 69 anni. Infine è possibile effettuare il Pap test e l’Hpv Test per donne da 25 a 64 anni.

Il sindaco ha inteso ringraziare l’ASP di Caltanissetta per il continuo lavoro e le energie spese, volte ad assicurare un efficace campagna di prevenzione sul tutto il territorio. Gli orari degli screening vanno dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 17,30.