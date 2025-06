BOMPENSIERE. Nell’ambito del progetto Polis in via Marconi verranno installate due colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Lo ha annunciato il sindaco Salvatore Virciglio.

“Qualche anno fa – ha spiegato – partecipai a Roma, con tanti altri colleghi sindaci, alla manifestazione di presentazione del progetto. Adesso tutto diventerà realtà”. A breve a Bompensiere ci saranno l’ATM (l’attività preliminare è già stata fatta) e le colonnine di ricarica.