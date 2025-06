Bebe Vio accende lo Stadio dei Marmi: inclusione, sport e spettacolo ai WEmbrace Games 2024. Presente il pesista nisseno Mirco Scarantino

ROMA – Un’esplosione di energia, sorrisi e inclusione ha animato ieri, giovedì 12 giugno, lo Stadio dei Marmi di Roma con la 13ª edizione dei WEmbrace Games, evento simbolo dell’integrazione attraverso lo sport promosso dall’associazione art4sport e dalla sua instancabile fondatrice, la campionessa paralimpica Bebe Vio.

Anche quest’anno la manifestazione è stata gratuita e accessibile a tutti, portando avanti un messaggio forte: lo sport è per tutti, e può essere un veicolo potente di unione, gioia e abbattimento delle barriere.

“Quest’anno arrivo più carica che mai, anche perché l’anno scorso sono arrivata ultima!”, ha scherzato Bebe Vio durante l’apertura dell’evento, prima di aggiungere con il suo consueto entusiasmo: “Mi piace dare una shakerata alla gente: lo sport crea comunità, stimola e unisce”.

A rendere ancora più spettacolare la serata il tema scelto per l’edizione 2024: lo spazio. Tra effetti scenici, costumi a tema e ambientazioni cosmiche, otto squadre miste – composte da uomini, donne, bambini e ragazzi con disabilità – si sono affrontate in una serie di sfide sportive dove l’obiettivo non era vincere, ma divertirsi insieme, senza distinzioni.

Tanti i volti noti scesi in campo per sostenere la causa, tra cui Martin Castrogiovanni, Marco Materazzi, Paola Cortellesi, Carl Brave, Carlo Molfetta, Bernardo Corradi e il pesista olimpionico Mirco Scarantino, nisseno doc, che ha preso parte con entusiasmo alla manifestazione.

“Orgoglioso e felice di aver partecipato a questa festa dello sport – ha dichiarato Scarantino –. Eventi come questo dimostrano come lo sport possa davvero essere uno strumento di inclusione e speranza per tutti.”

Ancora una volta, i WEmbrace Games si confermano non solo una festa dello sport, ma anche una celebrazione concreta dell’inclusione. Un appuntamento capace di emozionare e unire, nel segno del gioco, del coraggio e di quella straordinaria umanità che Bebe Vio continua a trasmettere con forza contagiosa.