Avrebbe fornito droga ad un gruppo operante a Caltanissetta: Cassazione gli annulla la condanna in appello

CALTANISSETTA. La sesta sezione della corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di Napoli Angelo di Palermo.

Quest’ultimo era stato condannato per il reato di cui all’articolo 74 dpr 309 in quanto per un periodo era stato fornitore di droga di un gruppo criminale operante a Caltanissetta.

In primo grado il Napoli era stato condannato dal Gup alla pena di 11 anni di reclusione, pena ridotta a 6 anni in appello. La suprema corte accogliendo uno dei motivi di legittimità sollevati dall’avv. Vincenzo Ricotta ha annullato per un difetto motivazionale la sentenza della corte di appello di Caltanissetta pronunciata nel mese di febbraio 2025.