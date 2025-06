Anziana parcheggia auto in discesa, ma la sua vettura si sfrena e la travolge: gravi traumi da schiacciamento

Scende dall’auto parcheggiata in discesa e viene travolta dalla vettura che si è sfrenata, rimanendo incastrata sotto il veicolo.

E’ accaduto a Recanati. La conducente dell’auto, 86 anni, è stata liberata dall’intervento dei vigili del fuoco arrivati da Osimo e Macerata e poi affidata ai sanitari del 118 trasportata all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona per gravi traumi da schiacciamento.

Secondo le prime informazioni, l'anziana non sarebbe comunque in pericolo di vita. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.