Angelo Bognanni, pioggia di riconoscimenti per l’ex allenatore della Nissa: è lui il miglior tecnico dell’Eccellenza 2025

Tre premi in poche settimane e una carriera in ascesa: il tecnico siciliano è tra i nomi più apprezzati del panorama dilettantistico.

Angelo Bognanni vive un momento di grande consacrazione nel calcio dilettantistico siciliano. Reduce da una brillante stagione alla guida del Milazzo, culminata con la vittoria del campionato di Eccellenza – girone B, l’ex allenatore della Nissa ha conquistato ben tre importanti riconoscimenti individuali.

Bognanni è stato premiato come miglior allenatore del girone B agli AM Sport Awards 2025 di Milazzo, ha ricevuto l’Award of Football Stars 2025 a Paternò come miglior allenatore dell’intero campionato di Eccellenza, e infine è stato insignito del Penalty Awards 2025 di Caltanissetta come miglior allenatore assoluto. Un tris di premi che conferma la qualità del suo lavoro e l’autorevolezza conquistata nel tempo.

Una tappa fondamentale della carriera di Bognanni è stata l’esperienza alla guida della Nissa, sotto la presidenza di Arialdo Giammusso. In tre stagioni segnate da difficoltà logistiche e dalla pandemia, il tecnico seppe costruire un gruppo solido, valorizzare i giovani e imprimere un’identità tecnica e caratteriale alla squadra.

Laureato in Scienze Motorie e in possesso del patentino UEFA A, Bognanni ha lasciato il segno anche altrove: dalla cavalcata in Coppa Italia con il Castelbuono alla recente promozione con il Milazzo, la sua carriera è costellata di tappe significative. Apprezzato per il suo approccio scientifico alla preparazione, la cura maniacale dei dettagli e una comunicazione efficace, è considerato un tecnico moderno, capace di coniugare metodo e passione.

Conclusa la sua avventura a Milazzo, oggi Bognanni è libero sul mercato e guarda al futuro con ambizione. Il suo nome circola già tra le società più ambiziose dell’Isola e non solo.

Angelo Bognanni rappresenta oggi un punto di riferimento per il calcio dilettantistico siciliano. E il meglio, forse, deve ancora venire.