A Caltanissetta nasce l’associazione “Nissa Club Maestro Raffaele Ammendola”: una nuova casa per i tifosi biancoscudati per custodire la memoria del tifo nisseno

Il 26 giugno 2025 segna una data importante per il tifo biancoscudato: è stata ufficialmente costituita l’associazione “Nissa Club Maestro Raffaele Ammendola”, nuova realtà dedicata a tutti i sostenitori della SSD Nissa F.C. L’iniziativa ha preso forma all’interno di uno studio legale cittadino, con la firma dell’atto costitutivo che dà ufficialmente il via al percorso associativo.

L’associazione prende il nome da una delle figure più amate della storia sportiva nissena, il maestro Raffaele Ammendola, e si propone come punto di riferimento per chi vuole vivere la passione per la Nissa in modo organizzato, partecipe e costruttivo. In un momento di rilancio per la squadra, questa nuova realtà rappresenta un segnale chiaro di entusiasmo e appartenenza.

Alla guida dell’associazione ci sarà l’avvocato Sergio Iacona, attuale Presidente Onorario della Nissa, che ricopre il ruolo di presidente. Danilo Giuliana sarà il vicepresidente, Alessio Cordova il referente per i rapporti con stampa e istituzioni, Francesco Anzaldi il segretario e Giuseppe Lo Giudice il tesoriere.

L’associazione nasce grazie all’impegno di alcuni tifosi storici della Nissa, oggi adulti ma un tempo ragazzini, che affollavano le tribune del vecchio stadio Palmintelli con volti entusiasti e bandiere al vento. Tra loro, proprio Sergio Iacona, appassionatissimo sostenitore biancoscudato e figura che incarna un comune denominatore tra tutti i fondatori: quella passione viscerale nata nella polvere del Palmintelli, lo storico impianto cittadino teatro delle gesta della Nissa prima della costruzione del nuovo stadio Pian del Lago. Uno stadio oggi intitolato a Marco Tomaselli, bandiera biancoscudata tragicamente scomparsa in un incidente stradale.

Tra i fondatori figura anche Alessio Cordova, già appartenente al gruppo “Brigate Ultra Nissa” (BUN), a testimonianza di un legame mai interrotto tra passato e presente, tra entusiasmo giovanile e dedizione adulta.

L’associazione “Nissa Club Maestro Raffaele Ammendola” punta a rafforzare il legame tra tifosi e squadra, promuovere eventi, organizzare iniziative per seguire le partite anche in trasferta, sviluppare attività sociali e di beneficenza e collaborare con la società sportiva per migliorare l’esperienza allo stadio.

Un progetto che parte dalla memoria e dalla passione, per un futuro in cui la Nissa possa contare su una tifoseria ancora più coesa, presente e orgogliosa delle proprie radici.