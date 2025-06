10eLotto, a Taormina vinti 25mila euro

Sicilia a segno con il 10eLotto. Nell’estrazione di martedì 17 giugno, come riporta Agipronews, centrato a Taormina, in provincia di Messina, un 7 Oro da 25mila euro in via Luigi Pirandello. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 26,7 milioni di euro, per un totale di 1,8 miliardi di euro da inizio 2025.

Lotto: in Sicilia tripletta da oltre 55mila euro

Sicilia protagonista con il Lotto. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, centrate vincite complessive pari a 55.750 euro: a Camporotondo Etneo, in provincia di Catania, realizzati tre ambi e un terno da 23.750 euro in piazza S.Antonio, mentre a Palermo colpo da 22.500 euro grazie a un terno in via Pindemonte. Infine, a Messina, vinti 9.500 euro con tre ambi e un terno in via Comunale. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,9 milioni di euro, per un totale di 626,7 milioni di euro da inizio 2025