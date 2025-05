Villalba. Realizzazione biolago nel parco delle Serre, il presidente del consiglio Plumeri: “Scelta fantasiosa, l’Amministrazione si ravveda e torni sui propri passi”

Il presidente del consiglio di Villalba interviene in merito al consiglio comunale dello scorso 22 aprile, in cui si “votava la ratifica di una variazione deliberata dalla Giunta Comunale che serviva per dare copertura finanziaria all’incarico per la redazione del Progetto Esecutivo di un’opera inserita nel piano triennale delle opere pubbliche denominato ‘Studio di fattibilità Parco Suburbano delle Serre di Villalba, Progetto per lo sviluppo di servizi turistico eco compatibili'”.

“Vorrei esprimere il mio punto di vista a seguito dei chiarimenti dell’Amministrazione Comunale riguardo il Consiglio comunale dello scorso 22 aprile. Nella suddetta seduta si votava la ratifica di una variazione deliberata dalla Giunta Comunale che serviva per dare copertura finanziaria all’incarico per la redazione del Progetto Esecutivo di un’opera inserita nel piano triennale delle opere pubbliche denominato “Studio di fattibilità Parco Suburbano delle Serre di Villalba, Progetto per lo sviluppo di servizi turistico eco compatibili”, ma che quell’opera comprendesse anche la realizzazione di un Biolago è stata una vera e propria sorpresa poiché mai nessuno ne aveva parlato nelle riunioni di maggioranza dove si discuteva delle proposte della Giunta da inserire nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche e neanche la denominazione del progetto rendeva esplicita l’opera che si voleva realizzare (forse volutamente).

Certamente abbiamo sbagliato a dare piena fiducia ad un’amministrazione e in particolare all’ assessore al ramo, che hanno omesso di presentare un’opera cosi impattante dentro il parco delle Serre (mi auguro che sia stata solo negligenza), ma ora non possiamo certo restare a guardare mentre devastano una zona di alto interesse naturalistico e paesaggistico.

Stiamo parlando di un’opera che a dire dei progettisti richiede spese di gestione e mantenimento in sicurezza per circa 200.000 € l’anno; un lago alimentato con acqua potabile del serbatoio idrico che fornisce l’acqua a Villalba e vista l’ attuale crisi idrica è del tutto fuori luogo; un biolago balneabile con una superficie di 700 mq a 860 m s.l.m., esposto ai quattro venti, nel pianoro sotto il punto più alto della provincia di Caltanissetta cioè “Cozzo Pirtusiddu” che raggiunge quota 889 m s.l.m. La foto postata dal sindaco sulla sua pagina Facebook che mostra un pianoro circondato da alberi è ingannevole poiché sul pianoro di cozzo Pirtusiddu non ci sono alberi o arbusti e persino l’erba rimane sempre bassa a causa dell’esposizione al vento. Infine è un’opera costruita in un sito privo di strada di accesso; per raggiungerla bisogna fare circa 500 mt a piedi in salita ripida.

Senza dilungarmi nell’elencare le tante altre carenze del sito scelto per quel tipo di opera, concludo dicendo che a mio avviso è una scelta fantasiosa e al limite del demenziale. Mi auguro che l’amministrazione si ravveda e torni sui propri passi per evitare di fare danni (come successo in passato con la rete idrica volante che ancora oggi deturpa l’ambiente) in un luogo, come detto prima, di alto interesse naturalistico e paesaggistico al quale tutti i Villalbesi sono profondamente legati.”

Il Presidente del Consiglio Plumeri Alessandro