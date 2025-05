Valorizzazione degli ecotipi e sostenibilità agricola: il 12 maggio a Gela la presentazione del progetto “Ecovago”

Lunedì 12 maggio alle 15.30, presso la Pinacoteca Comunale di Gela (Viale Mediterraneo, 41), si terrà l’evento di presentazione del progetto “Valorizzazione di ecotipi in agroecosistemi del territorio Valli del Golfo – ECOVAGO”, promosso dal GAL Valli del Golfo nell’ambito della Misura 16/Sottomisure 16.2 e 19.2 – Azione PAL 1.7 del PSR Sicilia 2014-2022.

L’iniziativa nasce per promuovere soluzioni sostenibili in agricoltura, valorizzando varietà locali (ecotipi) all’interno di sistemi agroecologici, in un’ottica di tutela dell’ambiente, innovazione e sviluppo del territorio.

Programma e interventi istituzionali

Alle ore 15.30 sono previsti i saluti istituzionali del Sindaco Terenziano Di Stefano, dell’assessore allo Sviluppo Economico, Filippo Franzone, del Presidente GAL Valli del Golfo, Francesco Aiello, dirigenti e tecnici del GAL Valli del Golfo e dell’IPA Ragusa: Prof. Mario D’Amico, Direttore Di3A – Università degli Studi di Catania, Giuseppe Dipietro, Presidente Ordine Agronomi e Forestali di Ragusa. Modera l’incontro Tonino Collura, dirigente Settore Sviluppo Economico del Comune.

Presentazione e relazioni scientifiche

Ore 16.00 Alessandra Gentile, Vice Presidente di CSEI Catania, presenterà i contenuti del progetto ECOVAGO. A seguire, le relazioni scientifiche su:

Grani antichi e agroecosistemi cerealicoli – Antonio Carlo Barbera, UNICT

Campi Geloi e tutela del germoplasma locale – Marco Crescimone, La Cicogna S.a.s.

Canapa nei sistemi cerealicoli siciliani – Valeria Cavallaro, CNR-IBE

Fitodepurazione per reflui enologici – Giuseppe Cirelli e Mirco Milani, UNICT

Dalle ore 18.00 spazio agli interventi del pubblico e degli esperti.

Conclusioni

L’evento si chiuderà alle ore 18.30 con l’intervento di Salvatore Barbagallo, Assessore all’Agricoltura della Regione Siciliana.

L’incontro è organizzato dal CSEI Catania – Centro Studi di Economia Applicata all’Ingegneria, in collaborazione con i partner di progetto: Donnadolce Farm, Paolo Calì Vini, La Cicogna Bio.

Per informazioni: info@cseicatania.com 🌐 www.cseicatania.com