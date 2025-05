Vallelunga. Entro le ore 12 del 15 maggio vanno presentate le istanze per la Democrazia partecipata

VALLELUNGA. L’Amministrazione comunale rende noto alla cittadinanza che, gli aventi diritto come individuati nell’Avviso Pubblico, possono presentare proposte sulle aree tematiche per l’utilizzo delle risorse finanziarie di parte corrente, trasferite dalla Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 6 comma 1 della L.R. n. 5/2014 e s.m.i., con forme di democrazia partecipata, per l’anno 2025.

Gli interessati potranno presentare le proposte mediante apposito modulo (da scaricare nella sezione allegati o da richiedere presso l’Ufficio di Segreteria).

Le domande di partecipazione devono essere presentate al protocollo generale del Comune entro e non oltre le ore 12:00 del 15 maggio 2025.