Vacanze in movimento: la giusta dose di relax e allenamento

Molti di noi non aspettano che di andare in vacanza; quella vacanza meticolosamente studiata per filo e per segno e pianificata con settimane (forse mesi, se non anni!) di anticipo. Così, arrivato il momento della partenza, ci si può serenamente godere il viaggio per rilassarsi a 360°.

Se c’è chi preferisce trascorrere tutta la giornata in spiaggia ad abbronzarsi e dormicchiare sotto il sole, c’è anche chi ama rilassarsi senza però rinunciare a tenersi in forma. E se tu ti identifichi nel secondo gruppo e il concetto di “vacanza pigra” stona altamente con la tua visione, allora sei nel posto giusto!

Inoltre, se a parte tenerti in movimento ti piace anche continuare a seguire una dieta sana e bilanciata, evitando di lasciarti andare agli stravizi, allora nulla toglie che lo faccia anche quando sei in ferie! Infatti, seppure vai in vacanza, non significa che devi rinunciare alla tua routine a base di prodotti top che ti aiutano a raggiungere i tuoi obiettivi di fitness, come ad esempio integratori, creme, acqua batteriostatica per peptidi, ecc.

Perciò, scopriamo insieme quali possibilità e vantaggi offre effettivamente una vacanza attiva.

Trekking: che vacanza attiva sarebbe senza?

Il trekking è il pilastro su cui si fonda ogni vacanza attiva che si rispetti. L’escursionismo, infatti, è senza ombra di dubbio un grande classico per gli amanti delle vacanze di questo genere.

Permettendoti di tenerti movimento, con questa attività ti godi il panorama circostante lanciandoti all’esplorazione nel cuore della natura. Puoi anche fare qualche pausa qua e là per concederti uno snack o fare un picnic in mezzo al verde, per poi proseguire con la scoperta di luoghi mozzafiato e fotografare o filmare contenuti da caricare sulla tua piattaforma social preferita (sempre che ami le vacanze “social-media-oriented“!).

Gli sport acquatici: tuffati, che è morbido!

Se ami la terra tanto quanto l’acqua, allora non puoi di certo rinunciare agli sport acquatici. Soprattutto, se vai in ferie d’estate!

Buona parte delle mete turistiche più in trend offre infatti tantissime strutture con piscine e laghi naturali (o artificiali), nonché l’accesso a spiagge sia pubbliche che private.

Eccoti le nostre proposte splash!

Surf: il perfetto connubio tra movimento e divertimento a tutto tondo. Snorkeling: ideale per ammirare i panorami dell’universo sottomarino! Paddleboarding: un’attività rilassante da svolgere sullo sfondo dell’alba o del tramonto. Kayak: per navigare tra i bacini idrici e scoprirne la bellezza. Rafting: perfetto per gli amanti dei cavalloni e degli sport super adrenalinici! Nuoto: l’ABC degli sport acquatici sempre sul pezzo.

Conclusioni

Se hai in programma una vacanza attiva, perciò, è giunto il momento di pianificarla!

E non hai che l’imbarazzo della scelta… stessa! Tra trekking, ciclismo, vie ferrate e avventure in acqua, ti aspetta un viaggio all’insegna del relax e, perché, di un po’ di sana attività fisica… che non guasta mai!

Buone ferie!