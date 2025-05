Torneo Internazionale Caltanissetta trofeo “BCC”, ecco il tabellone delle qualificazioni

Tutto pronto. Si respira aria di gioiosa attesa al Tennis Club Caltanissetta in vista di domenica 1 giugno, data di inizio dell’ITF da 15.000 dollari Torneo Internazionale Città di Caltanissetta “Trofeo BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo”.

Nel tabellone delle qualificazioni, in cui spiccano 25 italiani con una folta schiera di atleti siciliani (alcuni dei quali hanno usufruito delle wc da parte dell’organizzazione), il numero uno è l’argentino Carlos Maria Zarate che affronterà Giammarco Gandolfi; numero due Alessandro Coccioli, che lo scorso anno nella manifestazione nissena giunse in semifinale, che troverà sulla sua strada Fabio Varsalona.

Intanto svelate le tre wc del main draw: la direzione del torneo ha ‘scelto’ il siciliano Antonio Caruso, la FITP ha assegnato le “sue” a Massimo Pizzigoni e Filippo Romano.

Antonio Caruso, siciliano nato il 14 agosto 1999, ha iniziato a praticare il tennis all’età di 7 anni. La sua carriera si è sviluppata principalmente nei tornei ITF, dove ha ottenuto buoni successi. A gennaio 2025 ha raggiunto i quarti dell’ITF M15 di Monastir (Tunisia).

Massimo Pizzigoni è un promettente tennista romano, classe 2006, attualmente affiliato al Circolo Canottieri Aniene. Dal settembre 2022, ha iniziato ad allenarsi seguendo il cosiddetto “Metodo Berrettini”, ispirato al percorso del noto tennista italiano Matteo Berrettini. Questo metodo ha già portato a risultati positivi, con Pizzigoni che ha ottenuto vittorie significative in tornei internazionali in Kuwait e Svezia.

Filippo Romano è nato il 7 luglio 2005 a Sarzana. Alto 1,88 m, gioca con la mano destra e rovescio a due mani. Finora ha ottenuto risultati promettenti sia in singolare che in doppio, soprattutto nel circuito ITF e nei tornei Challenger. Ranking ATP: Attualmente è classificato al n. 689 in singolare (best ranking raggiunto il 26 maggio 2025) e al n. 222 in doppio (con un best ranking di n. 209 il 14 aprile 2025). Ha vinto 1 titolo ITF in singolare e ben 14 titoli ITF in doppio, dimostrando particolare solidità nella specialità. ATP: Nel maggio 2025 ha esordito nel circuito maggiore partecipando al tabellone principale di doppio degli Internazionali BNL d’Italia a Roma, grazie a una wildcard ricevuta insieme a Mattia Bellucci. La coppia è stata eliminata al primo turno dal duo Harrison/King con il punteggio di 3-6, 6-4, 0-1 (3-10) .

La prima wc era stata assegnata a Vito Darderi, talentuosissimo 17enne, pilastro delle nazionali giovanili, che è stato come best ranking 104 nella classica ATP Junior. Il fratello Luciano è nella top 50 Atp.