Torneo delle Regioni, Morgana “Abbiamo espresso impegno, competenza e qualità”

PALERMO (ITALPRESS) – Il Torneo delle Regioni ha confermato l’importanza del lavoro svolto dalla Rappresentativa Siciliana, capace di portare in evidenza numerosi giovani talenti. Nell’ambito del progetto Giovani Lnd, sono arrivate convocazioni prestigiose per diversi atleti isolani.

Per i ragazzi siciliani si è trattato di esperienze significative che custodiranno nell’album dei ricordi di questa stagione. Per la Rappresentativa Sperimentale Under 15 del secondo semestre, in raduno a Formia sotto osservazione, sono stati selezionati: Sebastiano Moscuzza (difensore centrale, Accademia Siracusa), Salvatore Maggiore (centrocampista, Panormus), Ivan Gitto (difensore, Torregrotta).

Sul fronte Under 19, il tecnico Mauro Mazza ha impiegato Reggio Emilia, per un’amichevole di prestigio contro il Sassuolo: Aldo Genco (trequartista, Sciacca), Kevin Di Maggio (difensore centrale, Gioiosa), Giuseppe Aiello (difensore centrale, Misilmeri). I ragazzi si sono ben disimpegnati. Sia Di Maggio che Aiello hanno cominciato la partita da titolari. Genco schierato nel secondo tempo ha fornito un assist, segnando anche la quarta rete della partita. Edoardo Chiara (Aci Sant’Antonio) non ha potuto rispondere alla convocazione perché infortunato.

Vittoria Musumeci e Carlotta Sciuto (Catania) e Germana Gippetto (Palermo) sono state protagoniste con l’Italia Under 17 al Torneo delle Pace. Per Musumeci la soddisfazione di vincere il premio come bomber del Torneo della Pace, vinto dalla selezione femminile di Canestro, con il presidente onorario Santino Lo Presti, in veste di capo delegazione. Il quadro è completato dalla convocazione del tecnico Chiti nella nazionale Under 17 di Marco Ferrigno (Città di Gela), per partecipare alla Lazio Cup, il torneo internazionale giovanile per la categoria allievi al via la prossima settimana sui campi in provincia di Roma e di Frosinone.

Carlo Breve, responsabile delle rappresentative siciliane, ha commentato: “Non si può giudicare un progetto da un torneo di sette giorni. Abbiamo lavorato duramente e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Le convocazioni testimoniano la bontà del lavoro svolto e l’attenzione crescente anche da parte di realtà professionistiche. In un torneo così breve, tutto deve funzionare alla perfezione”.

“L’Under 17 – continua Breve – ha conquistato successi importanti in amichevole contro i pari età di Catania, Palermo e della Rappresentativa Lega Pro, uscendo dal torneo solo per differenza reti. Nel suo girone ha chiuso al primo posto, totalizzando gli stessi punti della Lombardia, cinque punti, ma eliminata come seconda per la peggior classifica avulsa. L’Under 19, nonostante le difficoltà dovute alle frequenti indisponibilità di giocatori provenienti da Promozione ed Eccellenza, ha comunque mostrato sprazzi di ottimo calcio, uscendo ai quarti e come seconda nel suo girone. Il progetto del femminile, invece, ha avviato un percorso con un giovane e ha appassionato, uscendo ai quarti. Le convocazioni della Musumeci, della Sciuto e della Gippetto ne sono solo la splendida conferma”.

Il presidente Sandro Morgana ha voluto tracciare complessivamente un bilancio: “Tutto questo conferma quanto impegno, quanta competenza e quanta qualità abbiamo espresso nel corso dei mesi che hanno preceduto nelle selezioni. I nostri atleti sono stati notati e selezionati. Tutto questo ci consente davvero di poter essere davvero felici perché, oltre all’aspetto organizzativo, il Torneo delle Regioni delle nostre rappresentative ha tratto spunti importanti. Continueremo a lavorare su questa linea”.

