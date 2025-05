Sutera. Il sindaco Giuseppina Catania a Dillingen per la festa di San Paolino: “Momento che rafforza unione tra nostre comunità”

SUTERA. Il sindaco Giuseppina Catania anche quest’anno ha avuto l’onore di partecipare alla festa in onore di San Paolino a Dillingen, in qualità di Sindaco di Sutera.

“E’ stato un momento di grande significato umano, culturale e spirituale, che rafforza i legami tra le nostre comunità – ha sottolineato con orgoglio e soddisfazione il primo cittadino suterese – grazie al Sindaco di Dillingen, al Vescovo, all’amministrazione, al Comitato organizzatore e a tutti voi per l’accoglienza e il calore. Il gemellaggio tra Sutera e Dillingen è un ponte che ci unisce, e Sutera sarà sempre la vostra casa”.