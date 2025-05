Strage di Capaci, il presidente dell’Ars Galvagno: “La Sicilia non dimentica”

A 33 anni dalla strage di Capaci, il ricordo di Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo e degli agenti Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro è ancora indelebile. Il loro sacrificio ha segnato per sempre la storia della nostra terra scuotendo le coscienze di un popolo che sembrava rassegnato. Ecco perché la Sicilia non dimentica”. Così il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno. “Ma tutti, a partire da chi ha ruoli di responsabilità nelle istituzioni e nella società, abbiamo il dovere di continuare a custodire e tramandare quei valori di giustizia, coraggio e libertà incarnati da Giovanni Falcone e da quanti non hanno chinato la testa fino all’estremo sacrificio – ancora Galvagno -. La loro memoria sia sempre d’esempio per combattere insieme, quotidianamente e in ogni modo, contro tutte le forme di mafia e di sopraffazione”.