Schifani “Targa Florio è un orgoglio per la Sicilia e un simbolo di rinascita”

PALERMO (ITALPRESS) – “La partenza della Targa Florio rappresenta sempre un momento di grande emozione e orgoglio per tutti i siciliani. Questa manifestazione, la più antica gara automobilistica del mondo, continua a essere un simbolo della nostra identità e della nostra capacità di coniugare tradizione, innovazione e passione. Il ritorno del marchio Lancia ne accresce il prestigio, così come la sinergia con l’Università di Palermo, che rende l’evento ancora più ricco dal punto di vista culturale e formativo. La Regione Siciliana è accanto all’Aci e a tutti gli organizzatori per valorizzare questa eccellenza, che racconta al mondo la bellezza, l’ingegno e la vitalità della nostra Isola. La Targa Florio è un volano di promozione turistica, economica e culturale di assoluto rilievo, e continueremo a sostenerla con convinzione”. Lo ha affermato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che oggi pomeriggio ha dato il via, da piazza Verdi a Palermo, alla gara.

-Foto ufficio stampa regione Siciliana-

(ITALPRESS).