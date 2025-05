Rihanna incinta, l’annuncio con pancione al Met Gala

(Adnkronos) – Rihanna è incinta e annuncia la gravidanza, la terza, al Met Gala fundraiser andato in scena a New York. L'artista è stata l'ultima celebrità a sfilare davanti ai fotografi prima dell'evento. L'arrivo del terzo figlio era stato confermato poco prima dal compagno della cantante, A$AP Rocky. L'esibizione del 'pancione' come annuncio non è una novità per Rihanna: era già accaduto al Super Bowl 2023 prima della nascita del secondo figlio, Riot Rose. Il primogenito RZA, invece, è nato a maggio 2022. La scelta di annunciare la gravidanza al Met Gala non è una novità: in passato, hanno scelto la stessa soluzione altre protagoniste dello star system come Serena Williams e Karlie Kloss. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)