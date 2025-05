Operazione Alto impatto della Polizia, arrestati quattro spacciatori a Catania

Quattro spacciatori sono stati arrestati dalla polizia a Catania durante un’operazione di controllo ‘Alto impatto’ nel rioni Picanello e San Cristoforo. Sono un 19enne a cui sono stati sequestrati 130 grammi e di 830 euro, ritenuti provento della vendita di droga, e un 77enne in possesso 85 grammi di marijuana. I due sono stati poi sottoposti alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La polizia ha anche arrestato un 16enne a cui sono stati sequestrati 55 grammi di marijuana e 155 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Come disposto dal Tribunale per i minorenni, è stato condotto in un centro di prima accoglienza. Il quarto arrestato e un 21enne trovato in possesso di 40 grammi di marijuana e di 10 grammi di hashish. La polizia gli ha anche sequestrato un bilancino di precisione e 400 euro. Su disposizione del gip è stato posto ai domiciliari. (ANSA).