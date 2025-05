Noleggio a lungo termine: RMS spiega tutto quello c’è da sapere

Il mondo della mobilità aziendale e privata sta vivendo una vera e propria rivoluzione. Visto l’aumento del costo delle auto e il progressivo abbandono dei motori termici, diesel e benzina, molte persone non intendono investire in un auto nuova, ma optano per il noleggio a lungo termine. Il NLT si sta affermando come alternativa sempre più attraente all’acquisto tradizionale di veicoli, soprattutto grazie ai suoi significativi vantaggi fiscali. Ne abbiamo parlato con Roberto Marotta, CEO di RMS – Rent & Mobility Solutions, azienda specializzata in soluzioni di mobilità innovative: “Il noleggio a lungo termine rappresenta oggi una scelta strategica sia per le aziende che per i privati,” esordisce Marotta. “Dal punto di vista fiscale, i benefici sono molteplici e spesso sottovalutati.”

Vantaggi fiscali del noleggio a lungo termine per le aziende

“Per le aziende, il principale vantaggio è la deducibilità dei canoni di noleggio. A differenza dell’acquisto, dove l’ammortamento del veicolo ha limiti più stringenti, con il noleggio a lungo termine è possibile dedurre fino al 100% dei canoni per i veicoli strumentali all’attività d’impresa. Anche l’IVA può essere detratta in percentuali variabili, a seconda dell’utilizzo del veicolo.” spiega Marotta.

La prevedibilità economica garantita da canoni invariabili, combinata all’accesso a mezzi dotati delle più recenti innovazioni tecnologiche, rappresenta un elemento distintivo di notevole importanza. A questo si aggiunge l’innegabile vantaggio di una gestione semplificata, con interventi manutentivi programmati e snellimento delle incombenze amministrative, il tutto supportato dalla presenza costante di un referente dedicato pronto a fornire assistenza personalizzata. Questo insieme di benefici costituisce un valore aggiunto che merita particolare considerazione nella valutazione complessiva del servizio. Basta controllare sul sito di noleggio a lungo termine RMS per rendersi conto che si parte da canoni mensili alla portata di tutti.

Marotta ci spiega che non sono solo le aziende a beneficiare di questa soluzione. “Anche i liberi professionisti e le partite IVA possono ottenere significativi risparmi fiscali. Il canone mensile, che include tutti i servizi di gestione del veicolo, può essere dedotto nella misura dal 20% al 70% se l’auto viene impiegata ad uso promiscuo da dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta. I vantaggi in termini di pianificazione finanziaria sono evidenti.”

La forza e professionalità di RMS

Sottolinea Roberto Marotta “La nostra forza sta nella capacità di analizzare le esigenze specifiche di ogni cliente per proporre la soluzione più vantaggiosa. Non ci limitiamo ad offrire un servizio standardizzato, ma studiamo ogni caso singolarmente per massimizzare i benefici fiscali e operativi.”

Nel settore del noleggio a lungo termine, RMS emerge distintamente grazie a un metodo consulenziale su misura per ogni cliente. Forte di un’esperienza pluridecennale che supera i tre lustri, l’impresa ha consolidato un accordo esclusivo con Ayvens, realtà leader nata dall’integrazione strategica di LeasePlan Italia con ALD Automotive. Questa alleanza ha consentito a RMS Solutions di assumere lo status privilegiato di Brand Agency, con presenza territoriale garantita dalle sue filiali operative nelle aree metropolitane di Napoli, Roma e Milano.

NLT: il futuro della mobilità

L’expertise consulenziale di RMS Solutions nell’ambito del noleggio veicolare offre una navigazione sicura attraverso il variegato panorama delle alternative disponibili, assicurando contemporaneamente un’ottimale efficienza sotto il profilo fiscale e amministrativo. Tale proposta rappresenta una risorsa di particolare valore nell’attuale fase di radicale evoluzione che interessa la mobilità, sia in ambito corporate che individuale. Chi desidera approfondimenti o ricevere un’analisi personalizzata può avvalersi del gruppo di consulenti specializzati di RMS Solutions, professionisti dedicati ad accompagnare ciascun cliente nell’identificazione del pacchetto più conforme alle specifiche necessità e caratteristiche della propria realtà.