Mussomeli, “Kusà… si ride”: il 16 maggio al Cine-Teatro Manfredi spettacolo con Franco Neri

“Kusà… si ride”, secondo appuntamento con il teatro comico: venerdì, 16 maggio al Cine-Teatro Manfredi di Mussomeli lo spettacolo con Franco Neri. Apertura porte ore 20:00, inizio spettacolo ore 21:00.

Kusà Eventi “torna in scena” dopo il successo ottenuto con lo spettacolo di Giovanni Cacioppo lo scorso 7 Marzo, con un altro appuntamento di cabaret, con protagonista il comico calabrese Franco Neri direttamente dal noto programma televisivo “Zelig”.

L’associazione, che lo scorso anno ha riscosso enorme successo di pubblico e di critica i format “The Night of Candles” (3 sold-out su 3) e “io Kanto…il Karaoke”, ci riprova portando in scena la rassegna dal titolo “Kusà …si ride” che prevede diversi appuntamenti annuali con grandi nomi del teatro comico italiano.

L’esordio di questo “esperimento” ha registrato un “Sold-Out lampo” quando il 7 Marzo nei locali del Cine-Teatro Manfredi si è esibito Giovanni Cacioppo, attore noto per aver partecipato a diversi film di Aldo, Giovanni e Giacomo e diventato virale negli ultimi anni sui social network con i suoi sketch di Zelig, Colorado, Made in Sud e attualmente nel programma televisivo Only Fun, riprovandoci con un altro nome noto al grande pubblico grazie alla partecipazione del programma “Zelig”, l’attore calabrese FRANCO NERI che porterà in scena il suo spettacolo “Si stava meglio quando si stava peggio” Venerdì 16 Maggio alle ore 21:00.

“Kusà si ride – spiegano gli organizzatori – è l’atto primo di una serie di eventi su cui stiamo lavorando per riuscire nella nostra “mission” di portare nel Vallone grandi nomi della scena nazionale. Con “The Night of Candles” abbiamo dimostrato che se l’offerta è di alto spessore qualitativo, la gente risponde “presente” e con questo spettacolo teatrale vogliamo dimostrare che anche nel centro Sicilia, troppo spesso arido di spettacoli di un certo tipo, si può fare… il successo acclamato all’esordio con Giovanni Cacioppo ci ha dato fiducia e abbiamo scelto il divertentissimo Franco Neri per continuare questa nostra rassegna all’insegna del sano umorismo e della sana risata”

I biglietti per partecipare a questo spettacolo sono disponibili online (con scelta posto su mappa) su www.kusaeventi.it oppure tramite boxoffice contattando i numeri 329 693 9887 – 393 196 7905 – 329 800 4158.