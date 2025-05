Motori. Prende il via la fase operativa della 40^ Coppa Val d’Anapo – Sortino. Iscrizioni entro il 19 maggio

Con il collaudo odierno da parte delle autorità competenti – Provincia di Siracusa, Polizia Stradale e Motorizzazione Civile – prende ufficialmente il via la fase operativa della 40ª Coppa Val d’Anapo – Sortino. Sono già numerosi i piloti iscritti, ma c’è ancora tempo per aderire: le iscrizioni resteranno aperte fino alle ore 24:00 di lunedì 19 maggio.

Mancano dieci giorni all’appuntamento con una delle cronoscalate più longeve e sentite del panorama nazionale, che dal 23 al 25 maggio tornerà a far battere il cuore della passione motoristica lungo il tracciato aretuseo. Un anniversario importante che segna la maturità di una manifestazione entrata nel patrimonio sportivo e identitario del territorio.

La gara, organizzata dall’Automobile Club Siracusa e dalla scuderia ASD Pro Motor Sport, sarà il terzo round del Campionato Italiano Velocità Montagna Sud (CIVM Sud), avrà validità per il Campionato Italiano “Le Bicilindriche” e aprirà il Campionato Siciliano Velocità Salita per auto moderne e storiche. A completare il quadro agonistico ci saranno anche la 6ª edizione del Trofeo “La Pera”, la 5ª Massimo Di Pietro Cup, il 6° Memorial Pippo Laganà e il Challenge AssoMinicar Salita.

Dopo le operazioni di scerbatura e pulizia del tracciato, si è proceduto al collaudo tecnico della SP 28 (dal Km 12+250 al Km 18+000) che misura 5,750 chilometri. Il percorso sarà protagonista sabato 24 maggio delle due manche di prove ufficiali (1° turno alle 9:30, 2° turno a seguire), e domenica 25 maggio delle due salite di gara (Gara 1 alle 9:00, Gara 2 subito dopo). Il percorso sarà chiuso al traffico alle ore 6:00 in entrambe le giornate. La cerimonia di premiazione si terrà 30 minuti dopo la fine di Gara 2 presso il Centro Sociale di Via Aldo Moro a Sortino.

Confermato anche quest’anno il progetto inclusivo “Tutti in Pista”, in programma venerdì 23 maggio alle 10:30 da Piazza Quattro Canti a Sortino, con arrivo previsto alle 11:30 a Melilli in Piazza San Sebastiano: un’iniziativa che coinvolge attivamente bambini e ragazzi speciali, in linea con lo spirito inclusivo della manifestazione. Sempre venerdì, dalle 12:30 alle 20:00, saranno attivi i centri accrediti e le verifiche tecniche in Via Aldo Moro. In serata, alle 20:30, la comunità si ritroverà in Piazza Quattro Canti per la grande “Festa della 40ª Coppa Val d’Anapo – Sortino”, con stand gastronomici e spettacoli aperti a tutti.

Lo scorso anno, il successo assoluto andò al beniamino di casa Luigi Fazzino su Osella, mentre tra le auto storiche a imporsi fu Ciro Barbaccia su BMW. Entrambi sono attesi tra i protagonisti anche in questa edizione del quarantennale, che si preannuncia tra le più partecipate e sentite degli ultimi anni