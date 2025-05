Motori. La Scuderia Nebrosport protagonista alla 31^ Coppa Città di Partanna con Luca Radici

Un’altra grande prestazione per la Scuderia Nebrosport, che alla 31ª Coppa Città di Partanna mette a segno un risultato di spessore grazie alla determinazione di Luca Radici. Il pilota, al volante del suo performante Semog Bravo Sport, ha conquistato uno straordinario quinto posto nella classifica assoluta e il primo posto di classe.

La gara, andata in scena tra le impegnative curve del trapanese, ha visto Radici esprimere tutto il potenziale del suo mezzo sin dalla prima manche. Una prova solida, condotta con intelligenza e precisione, che gli ha permesso di inserirsi tra i grandi protagonisti dell’assoluta.

Dopo il brillante sesto posto assoluto ottenuto allo Slalom di Giarre-Milo, Radici continua ad incamerare punti importantissimi per il Trofeo d’Italia Slalom Sud e per il campionato siciliano slalom, in cui sarà protagonista per tutta la stagione.