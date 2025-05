Milena. Avviata dal Comune apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per nuovo tratto di strada lungo la Sp 152

MILENA. È stato comunicato dal Comune l’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione di un nuovo tratto stradale di circa 600 metri in località Cozzo Tondo per la messa in sicurezza della strada Racalmuto – Milena SP 152. L’opera è inserita nel Piano Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare (P.O.C.) 2014-2020 e riguarda il programma di interventi in attuazione del “Piano regionale delle vie di emergenza”.

L’opera è stata finanziata dalla Regione ed è stato già redatto il progetto esecutivo. È stata anche convocata una conferenza di servizi e il Comune di Milena è stato delegato dalla Regione per l’emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si rendano necessari. Il Comune ha nominato l’arch. Silvia Rita Severino Rup per i procedimenti espropriativi ed ha emesso dichiarazione di pubblica utilità, sottolineando che, per la sua esecuzione, occorre espropriare i fondi per come prevede il Piano particellare di esproprio.

I proprietari degli immobili, entro di 30 giorni, potranno presentare in forma scritta le proprie eventuali osservazioni in merito al procedimento all’indirizzo: Comune di Milena – Area Tecnica-Urbanistica, via Rimembranza 24, 93010 – Milena, ovvero a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.milena.cl.it. Gli atti del progetto sono al Comune presso gli Uffici dell’Area Tecnica-Urbanistica, comprensivi del piano particellare in cui sono indicate le aree da espropriare e/o occupare e l’elenco dei nominativi di coloro che risultano proprietari delle stesse sulla base dei registri catastali.