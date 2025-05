Milano Scultura 2025: le opere e le emozioni di Cesare Catania tra materia e intelligenza artificiale

Milano, 9-11 maggio 2025 – Villa Bagatti Valsecchi, Varedo (MB)

L’artista contemporaneo Cesare Catania, in collaborazione con la Galleria Fidanda, presenterà alcune opere in occasione della prossima edizione di Milano Scultura. Nello specifico, si tratta di una selezione concernente la trasformazione emotiva della materia, e la sua forza primordiale.

Nella ricerca di Cesare Catania diversi materiali (silicone, pigmenti minerali, resina e acciaio acidato) si fondono armoniosamente, dando vita a opere che raccontano la terra, il fuoco, le presenze e le assenze interiori.

Nello specifico, le creazioni in mostra saranno:

“ La Bocca dell’Etna ” (E Version) – 2017

” (E Version) – 2017 “ Assenza ” (Feelings and Emotions) – 2022

” (Feelings and Emotions) – 2022 “ Presenza ” (Feelings and Emotions) – 2022

” (Feelings and Emotions) – 2022 “ Il Cuore della Terra ” (G Version) – 2023

” (G Version) – 2023 “L’Abbraccio” (F Version) – 2023

L’ultima opera, “L’Abbraccio” (F Version) è una scultura simbolica di Cesare Catania. È stata selezionata per la Biennale di Venezia 2024 e fonte d’ispirazione per il cortometraggio artistico “L’Immaginazione di un Bambino”, premiato in diversi festival internazionali.

L’opera segna anche l’inizio di un innovativo progetto Phygital, dove l’arte tridimensionale incontra il mondo digitale e l’intelligenza artificiale. Con “L’Abbraccio”, Catania esplora nuove forme espressive in grado di superare i confini tra arte fisica e tecnologia.

Giunta ormai alla nona edizione, Milano Scultura è ancora oggi l’unica fiera italiana interamente dedicata alla scultura contemporanea. Un appuntamento imperdibile che promuove il dialogo tra artisti affermati ed emergenti, nella splendida cornice della storica Villa settecentesca Bagatti Valsecchi.

La Galleria Fidanda, rinomata per la sua attività di promozione di artisti italiani e internazionali, sostiene la partecipazione di Cesare Catania, che si presenta sotto la curatela dell’Arch. Eleonora Sassoli. La galleria si distingue per il suo impegno nell’arte contemporanea, promuovendo opere che esplorano l’evoluzione materica ed emotiva, una visione che si riflette anche nel lavoro di Catania.

In un’epoca in cui l’arte dialoga con la rivoluzione tecnologica e le complesse emozioni dell’animo umano, l’artista Cesare Catania è in grado di proporre una visione autentica e profonda. Le sue opere, infatti, riescono a coniugare con maestria tradizione e innovazione, fondendo i linguaggi artistici del passato con quelli del futuro.

Per maggiori informazioni sull’artista:

www.cesarecatania.eu

Informazioni sull’evento:

Milano Scultura 2025

9-11 maggio 2025

Villa Bagatti Valsecchi, Via Vittorio Emanuele II 48, Varedo (MB)

www.milanoscultura.com

“Le opere di Cesare Catania non si limitano a occupare lo spazio:

lo trasformano, lo raccontano, lo emozionano. E oggi, lo proiettano verso il futuro.”