Marianopoli. “Forza Democratica” interroga il sindaco su segnaletica stradale in via Marconi

MARIANOPOLI. Interrogazione, del Consigliere Comunale di opposizione del gruppo consiliare “Forza Democratica Marianopoli” Calogero Vaccaro, sulla scomparsa della segnaletica stradale di limite di velocità nella via Guglielmo Marconi, apposta in esecuzione dell’Ordinanza Sindacale n. 8 del 25.03.2025.

Rilevata l’esistenza di pericolo per la privata e pubblica incolumità sulla S.P. n. 42, nel tratto che va verso l’intersezione con la S.S. n. 121 nei pressi del bivio Chibbò, dovuta anche all’eccessivo traffico di mezzi pesanti riversatosi su detta strada in conseguenza dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Palermo-Catania, tratta Lercara Dir. Caltanissetta Xirbi (lotto 3), su interessamento del Consigliere Comunale Calogero Vaccaro e del proprio gruppo consiliare di opposizione “Forza Democratica Marianopoli”, il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (ex Provincia Regionale), per limitare il suddetto pericolo, ha disposto con Ordinanza n. 325 del 20.03.2025, nel tratto interessato, il limite di velocità massima di percorrenza di 20 Km/h.

Di seguito, poiché il suddetto pregiudizio di pericolo incombe anche sulla via Guglielmo Marconi dell’abitato di Marianopoli dal momento che il suddetto traffico di mezzi pesanti si riversa anche nella detta via cittadina, il Comune di Marianopoli, con l’Ordinanza Sindacale n. 8 del 25.03.2025, allineandosi con quanto disposto dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, ha anch’esso disposto il limite di velocità massima di percorrenza di 20 Km/h su tutto il tratto della suddetta via Marconi. In esecuzione della suddetta Ordinanza Sindacale era stata apposta la relativa segnaletica stradale di limite di velocità lungo la via Guglielmo Marconi e precisamente nella periferia uscita per Santa Caterina Villarmosa, nella periferia uscita per Stazione Ferroviaria e nell’intersezione della detta via con la via Marchese Raddusa.

Nella considerazione: che la suddetta segnaletica stradale, apposta per la regolare e concreta esecuzione dell’Ordinanza di limite di velocità, nella periferia uscita per Santa Caterina Villarmosa e nell’intersezione della via Guglielmo Marconi con la via Marchese Raddusa, da qualche giorno è scomparsa e quella apposta nella periferia uscita per Stazione Ferroviaria risulta appositamente spostata (girata) in modo da non poter essere visibile e quindi rispettata;

che non si capisce lo scopo e chi abbia avuto interesse alla rimozione “arbitraria” della segnalazione stradale legittimamente apposta in esecuzione della suddetta Ordinanza n. 8 tutt’ora vigente e mai revocata; che l’assenza della suddetta segnaletica, come ovvio, rende inefficace la suddetta Ordinanza, con il rigenerarsi del pregiudizio per la privata e pubblica incolumità, il Consigliere Comunale Calogero Vaccaro ha presentato, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento del Consiglio Comunale – una interrogazione al Sindaco di Marianopoli per sapere:

1) Se codesto Comune è a conoscenza della scomparsa e dello spostamento della suddetta segnaletica che rendeva eseguibile la citata Ordinanza di limite di velocità nella via Guglielmo Marconi;

2) se ha conoscenza, quale provvedimento sia stato adottato per l’eventuale identificazione e sanzionamento degli autori della scomparsa della suddetta segnaletica;

3) Quale provvedimento è stato adottato ad oggi per il necessario ripristino della detta segnaletica stradale di limite di velocita massima di 20 Km/h nella via G. Marconi. Per tale interrogazione il Consigliere Vaccaro, nell’auspicio che venga ripristinata al più presto la segnaletica stradale in questione, ha rappresentato che gli venga data risposta scritta ai sensi del comma 4 dell’art.24 del suddetto regolamento.