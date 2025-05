I Carabinieri sono intervenuti per una richiesta di soccorso da parte di una donna rimasta bloccata con l’auto quasi completamente sommersa dall’acqua a seguito delle abbondanti piogge e degli allagamenti che si verificati nel corso della giornata.

E’ accaduto a Trabia. In particolare uno dei due militari immergendosi nelle acque piovane ha messo in sicurezza la donna con l’aiuto di un passante salvandola da una situazione che si stava facendo per lei sempre più critica. (Italpress)